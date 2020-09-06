Erol Bulut'tan sürpriz karar! Transfer beklenirken...

Sezona oldukça iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yapmıştı. Süper Lig'in tecrübeli isimlerini takıma katan Kanarya, durmak bilmiyor. Şimdiye kadar genç isimlerle beraber 11 futbolcuya imza attıran Fenerbahçe'nin, en az 3 transfer daha yapması kesin gibi. Ancak bunlardan bir tanesi Erol Bulut'un sürpriz kararına takılabilir. İşte Fenerbahçe'de isim isim yaşananlar...