Erol Bulut'tan sürpriz karar! Transfer beklenirken...

Sezona oldukça iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yapmıştı. Süper Lig'in tecrübeli isimlerini takıma katan Kanarya, durmak bilmiyor. Şimdiye kadar genç isimlerle beraber 11 futbolcuya imza attıran Fenerbahçe'nin, en az 3 transfer daha yapması kesin gibi. Ancak bunlardan bir tanesi Erol Bulut'un sürpriz kararına takılabilir. İşte Fenerbahçe'de isim isim yaşananlar...
YENİ LUGANO: LEMOS
Stoper mevkiine alınan Lemos, kendisini "Teknik, hırslı, agresif ve topla çıkmayı seven bir stoperim" diye tanımlayınca akıllara Lugano'yu getirirken, bütün taraftarları heyecanlandırdı.
GÖKHAN GÖNÜL'E ALTERNATİF
Sağ bekte Gökhan Gönül kampta büyük bir hırsla çalışırken, bu yıl adından çok bahsettireceği izlenimini verdi. Yönetimin uzun lig ve kupa maratonunu düşünerek sağ beke alternatif bir oyuncu aradığı da biliniyor.
SOL BEK SIKINTISIZ
Sol beke Caner Erkin ve Filip Novak'ı alarak güçlenen Fenerbahçe'de Erol Bulut'un nasıl bir sol kanat düşlediği antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında Novak'ın eksikliği nedeniyle anlaşılamadı. Görünen, sezona Caner'le başlanacak.
YÜREKLERE SU SERPTİ
Kruse'nin yerine transfer edilen Mert Hakan Yandaş'ın isteği ve uyumu da yüreklere su serpti. Genç futbolcu camiada 'Yılın transferi' olarak yorumlanıyor. Geçen sezon çok şans bulamayan Ferdi Kadıoğlu da yeni bir transfer gibi ışık saçıyor.
FORVET HAZIR DEĞİL
Forvet hattına alınan Mame Thiam ve Sinan Gümüş henüz hazır görünmezken, taraftarlar son transfer Enner Valencia'yı merak ediyor. Birçok taraftar gerçek değerini bulmazsa Vedat Muriq'nin satılmasını istemezken, olası bir satışta yıldız ismin yerine Zahavi gelecek.
ZANKA KALACAK
Kiralıktan dönen Danimarkalı stoper Zanka antrenmanlarda adeta göz kamaştırırken, teknik direktör Erol Bulut'un bu oyuncudan da yararlanacağı, satılmasına veya kiranmasına izin vermeyeceği öğrenildi.
Fenerbahçe 11 yeni oyuncuyu kadrosuna katarken, başka takımlarda kiralık oynayan Zanka, Michael Frey, Okan Turp, Abdulcebrail Akbulut ve Oğuz Kağan Güçtekin de kulübe geri döndü. (Hürriyet)