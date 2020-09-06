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Son dakika haberleri: Yeni sezona Land of Legends Cup şampiyonluğuı ile başlayan Fenerbahçe'de moraller yerinde. Sarı-lacivertliler ligde oynanacak maçına hazırlanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. En az 3 transfer daha yapması beklenen Fenerbahçe'de sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.9.2020 14:15 Son Güncelleme: 6.9.2020 14:16 ABONE OL
Transferde son dakika: Erol Bulut'tan sürpriz karar! Transfer beklenirken...

Sezona oldukça iddialı bir giriş yapmak isteyen , çalışmalarını da bu doğrultuda yapmıştı. 'in tecrübeli isimlerini takıma katan Kanarya, durmak bilmiyor. Şimdiye kadar genç isimlerle beraber 11 futbolcuya imza attıran Fenerbahçe'nin, en az 3 transfer daha yapması kesin gibi. Ancak bunlardan bir tanesi 'un sürpriz kararına takılabilir. İşte Fenerbahçe'de isim isim yaşananlar...

Transferde son dakika: Erol Bulut'tan sürpriz karar! Transfer beklenirken...

YENİ LUGANO: LEMOS

Stoper mevkiine alınan Lemos, kendisini "Teknik, hırslı, agresif ve topla çıkmayı seven bir stoperim" diye tanımlayınca akıllara Lugano'yu getirirken, bütün taraftarları heyecanlandırdı.

Transferde son dakika: Erol Bulut'tan sürpriz karar! Transfer beklenirken...

GÖKHAN GÖNÜL'E ALTERNATİF

Sağ bekte kampta büyük bir hırsla çalışırken, bu yıl adından çok bahsettireceği izlenimini verdi. Yönetimin uzun lig ve kupa maratonunu düşünerek sağ beke alternatif bir oyuncu aradığı da biliniyor.

Transferde son dakika: Erol Bulut'tan sürpriz karar! Transfer beklenirken...

SOL BEK SIKINTISIZ

Sol beke ve Filip Novak'ı alarak güçlenen 'de 'un nasıl bir sol kanat düşlediği antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında Novak'ın eksikliği nedeniyle anlaşılamadı. Görünen, sezona Caner'le başlanacak.

Transferde son dakika: Erol Bulut'tan sürpriz karar! Transfer beklenirken...

YÜREKLERE SU SERPTİ

Kruse'nin yerine edilen Mert Hakan Yandaş'ın isteği ve uyumu da yüreklere su serpti. Genç futbolcu camiada 'Yılın transferi' olarak yorumlanıyor. Geçen sezon çok şans bulamayan Ferdi Kadıoğlu da yeni bir transfer gibi ışık saçıyor.

Transferde son dakika: Erol Bulut'tan sürpriz karar! Transfer beklenirken...

FORVET HAZIR DEĞİL

Forvet hattına alınan Mame Thiam ve henüz hazır görünmezken, taraftarlar son Enner Valencia'yı merak ediyor. Birçok taraftar gerçek değerini bulmazsa Vedat Muriq'nin satılmasını istemezken, olası bir satışta yıldız ismin yerine Zahavi gelecek.

Transferde son dakika: Erol Bulut'tan sürpriz karar! Transfer beklenirken...

ZANKA KALACAK

Kiralıktan dönen Danimarkalı stoper Zanka antrenmanlarda adeta göz kamaştırırken, teknik direktör 'un bu oyuncudan da yararlanacağı, satılmasına veya kiranmasına izin vermeyeceği öğrenildi.

Transferde son dakika: Erol Bulut'tan sürpriz karar! Transfer beklenirken...

11 yeni oyuncuyu kadrosuna katarken, başka takımlarda kiralık oynayan Zanka, Michael Frey, Okan Turp, Abdulcebrail Akbulut ve Oğuz Kağan Güçtekin de kulübe geri döndü. (Hürriyet)

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Erol Bulut'tan sürpriz karar! Transfer beklenirken...
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