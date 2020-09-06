Fatih Terim dünyaca ünlü yıldızı orta saha oynatacak!

Bir yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Marcelo Saracchi, istikrarlı bir futbol ortaya koyamadı. Hazırlık maçlarında da kötü performansı devam etti.
Bu durum teknik direktör Fatih Terim'i düşündürürken tam da bu aşamada sürpriz bir ismin menajeri Galatasaray'ın kapısını çaldı.
Yıldız isim sarı-kırmızılı takıma önerilirken ön libero ve sol tarafta oynayabilmesi Terim'in ilgisini çekti.
BONSERVİSİNİ ALACAK
Bu isim Inter forması giyen Kwadwo Asamoah... Terim'in Kwadwo'yu orta saha için alternatifler arasına yazdığı bildirildi.
Bu hafta içinde yaşanacak gelişmelere göre Kwadwo'nun sol bek olarak değil de orta saha rotasyonu için Galatasaray'a gelebileceği bildirildi.
İtalyan Calciomercato da yönetimin, İnter ile temas kurup Ganalı futbolcunun durumu hakkında bilgi aldığını duyurdu.
Bu sezon Serie A'da sadece 8 maçta forma şansı bulunca İnter'den kesin olarak ayrılma kararı almıştı. Asamoah, İnter'den bonservisini alabilirse görüşmeler derinleştirilecek.
Deneyimli futbolcu, daha önce İgor Tudor tarafından Galatasaray'a transferi istenmiş, anlaşma sağlanmasına karşın Asamoah, İnter'in yolunu tutmayı tercih etmişti.
11 MAÇA ÇIKABİLDİ
Asamoah kariyerinde 76 maçta sol bek oynarken, 85 maçta ise 8 ve 6 numara oynadı. Son dönemde sol orta ve sol bek olarak oynamaya başladı. Geçtiğimiz sezon İnter formasıyla toplam 11 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. (Fotomaç)