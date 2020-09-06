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'da 'ye şoku!

'a olaylı bir şekilde 'dan olan , 'im gözüne girmeyi başardı. Tecrübeli teknik adam Oğulcan'ı antrenmanlarda 'nin yerine kanatlarda kullanmaya başladı.

Giriş Tarihi: 6.9.2020 14:41 ABONE OL
Galatasaray'da Feghouli'ye Oğulcan Çağlayan şoku!

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Oğulcan Çağlayan idmanlarda gösterdiği performansla ilk 11'e göz kırpıyor.

Antrenmanlardaki hırslı ve çalışkan görüntüsüyle teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Oğulcan, forvet bölgesinde Falcao ve Diagne'yi kesememesine rağmen sağ kanat için ciddi bir alternatif konumuna geldi.

Takvim'in haberine göre Fatih Terim, 24 yaşındaki yıldızı Feghouli'nin yerine sağ kanatta denemeye başladı. Oğulcan'ın, başarılı grafiğini sürdürmesi halinde Feghouli ile ciddi bir forma rekabetine girmesi ve önemli bir koz haline gelmesi bekleniyor.

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Galatasaray'da Feghouli'ye Oğulcan Çağlayan şoku!
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