Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'tan Josef de Souza'ya 1+1 yıllık teklif!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme bonservisi elinde olan bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Josef de Souza gelmişti.
Siyah-beyazlılar Türkiye'ye tekrar forma giymeye sıcak bakan yıldız futbolcu ile temaslarını sıklaştırdı.
TEKLİF 1+1 YILLIK
A Spor'un haberine göre Kara Kartal, Josef de Souza'ya 1+1 yıllık resmi teklif yaptı.
Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcunun transferiyle ise Erdal Torunoğulları ilgileniyor.Son dakika: Beşiktaş'ta Roco'nun sözleşmesi feshedildi!