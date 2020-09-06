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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Josef de 'ya 1+1 yıllık teklif!

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta son olarak gündeme bir dönem forması da giyen Josef de gelmişti. Siyah-beyazlılar Brezilyalı futbolcuya resmi teklifini sundu. Kara Kartal Josef de Souza'ya 1+1 yıllık sözleşme önerdi.

Giriş Tarihi: 6.9.2020 16:07 Son Güncelleme: 6.9.2020 16:16 ABONE OL
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'tan Josef de Souza'ya 1+1 yıllık teklif!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme bonservisi elinde olan bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Josef de Souza gelmişti.

Siyah-beyazlılar Türkiye'ye tekrar forma giymeye sıcak bakan yıldız futbolcu ile temaslarını sıklaştırdı.

TEKLİF 1+1 YILLIK

A Spor'un haberine göre Kara Kartal, Josef de Souza'ya 1+1 yıllık resmi teklif yaptı.

Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcunun transferiyle ise Erdal Torunoğulları ilgileniyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'tan Josef de Souza'ya 1+1 yıllık teklif!
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