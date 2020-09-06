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Son dakika haberi! Zahavi'nin menajeri gerçeği açıkladı! ...

hazırlıklarını sürdüren 'de yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Bu nedenle çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler gündeme Eran Zahavi'yi almıştı. Kanarya'nın transfer listesinin başında yer alan tecrübeli isim ile ilgili menajerinden flaş açıklamalar geldi. İsrailli futbolcunun sözleşmesini feshettiğiyle ilgili konuşan menajer, "Türk taraftarların Eran Zahavi'ye desteğini görmek gurur verici. Bunun için teşekkür ediyorum. Şu anda söyleyebileceğim, Eran Zahavi hiçbir yere imza atmadı. 'deki sözleşmesi bildiğiniz üzere aralık sonunda sona erecek" dedi.

Giriş Tarihi: 6.9.2020 18:06 Son Güncelleme: 6.9.2020 18:17 ABONE OL
Son dakika transfer haberi! Zahavi'nin menajeri gerçeği açıkladı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında olan Eran Zahavi'nin menajeri Ronen Katzav, İsrail basınına açıklamalarda bulundu.

Eran Zahavi'nin sosyal medyada PSV Eindhoven'ı takibe alması ve Instagram'dan Fenerbahçe ile ilgili cevaplar vermesiyle ilgili Spor1'e konuşan menajer Ronen Katzav, "Türk taraftarların Zahavi'ye desteğini görmek gurur verici. Bunun için hepsine teşekkür ediyorum. Şu anda söyleyebileceğim, Eran Zahavi hiçbir yere imza atmadı. Çin'deki sözleşmesi bildiğiniz üzere Aralık ayının sonunda bitecek. Resmi bir şey olduğunda bunu açıklayacağız." dedi.

ZAHAVI'NİN EŞİ DE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Eran Zahavi'nin eşi Shay Zahavi'den de Fenerbahçe açıklaması geldi.

İşte o açıklama:

Fenerbahçe taraftarlarının ilgisi gerçekten inanılmaz. Özellikle Eran'ın yorumu sonrası beğeni sayısı inanılmaz bir sayıya ulaştı. Fenerbahçe taraftarlarından binlerce yorum geliyor. Onları anlayabiliyorum. Ben de onların yerinde olsam Zahavi bir bir futbolcuyu takımımda isterdim.

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Son dakika transfer haberi! Zahavi'nin menajeri gerçeği açıkladı! Fenerbahçe...
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