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Transferde son dakika: 'ın kaleci adayı !

Son dakika haberleri | Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili flaş bir transfer iddiası geldi. basınında yer alan habere göre siyah-beyazlılar forması giyen 29 yaşındaki file bekçisi ile ilgileniyor. Kara Kartal'a bu transferde Middlesbrough ve İtalyan ekibi Spezia'nın da rakip olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 6.9.2020 13:49 Son Güncelleme: 6.9.2020 13:51 ABONE OL
Transferde son dakika: Beşiktaş'ın kaleci adayı Jeroen Zoet!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın, kaleye düşündüğü isim belli oldu. Hollanda basınından Eindhoven Dagblad'da yer alan habere göre siyah-beyazlı takım, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Utrecht'te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki Hollandalı kaleci Jeroen Zoet'i gündemine aldı.

Haberde, tecrübeli file bekçisi ile ilgilenen takımlar arasında Middlesbrough ve İtalya Serie A'nın yeni ekibi Spezia'nın da bulunduğu kaydedildi. Takımdaki yerini kaybeden Zoet'in de ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, PSV'nin kaleci Yvon Mvogo takviyesinin de deneyimli eldivenin ayrılığını hızlandıracağına vurgu yapıldı.

Kariyeri boyunca Hollanda'da oynayan Jeroen Zoet, altyapısından yetiştiği PSV Eindhoven'la 2009 yılına profesyonel sözleşme imzaladı.

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Transferde son dakika: Beşiktaş'ın kaleci adayı Jeroen Zoet!
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