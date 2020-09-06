Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Transferde son dakika: Fenerbahçe'de Zahavi çılgınlığı! Görenler inanamadı

Transferde : 'de Zahavi çılgınlığı! Görenler inanamadı

haberleri: Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi'nin satışının ardından takıma katılması beklenen ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Yılıdz golcü sosyal medya hesabındaki bir yoruma 500 bin beğeni gelirse Fenerbahçe'ye transfer olacağını belirtti. Bunun üzerine sarı-lacivertli taraftarlar eşi benzeri görülmemiş bir olaya imza attı.

Giriş Tarihi: 6.9.2020 13:00 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'de Zahavi çılgınlığı! Görenler inanamadı

Fenerbahçe'nin santrfor gündeminde üst sıralarda yer alan Eran Zahavi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 33 yaşındaki golcü, taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imza atmıştı.

Eran Zahavi, Instagram hesabından kendisine ''Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)'' yazan dünyaca ünlü spor sitesi 433'e ''Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa... Hadi deneyelim!'' cevabını vermişti.

Zahavi'nin bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken paylaşıma 24 saatten az bir süre içinde 580 bin beğeni geldi...

EN ÇOK OKUNANLAR

Evine 3 milyon euro veren Yunan'a tokat gibi cevap
Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Eylül 2020 açıklandı!
Masterchef eleme adayları kimler oldu, hangi yarışmacılar potaya girdi? 5 Eylül Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?
UZMANLAR UYARDI: Corona virüsü (Covid-19) belirtileri yalnızca "yüksek ateş" değil! İşte gün gün corona virüsü belirtileri...
Hülya Darcan kızları Zeynep Korel ve Bergüzar Korel arasındaki kavga için ilk kez konuştu!
SON DAKİKA | Bugün altın fiyatları ne kadar? 6 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
SON DAKİKA! Altın fiyatları sinyali verdi! 5 uzmandan dikkat çeken altın yorumu geldi... Altın düşecek mi yükselecek mi?
SON DAKİKA HABERİ: 15 yaşındaki Melisa'nın intihar sebebi babası mı? Melisa'nın intihar etmeden önceki tweetleri sosyal medyada gündem oldu!
Demet Akalın kızı Hira'ya öğretmen tutup okulu eve getirdi! Öğretmene ödeyeceği parayı açıkladı!
SON DAKİKA: Türkiye'de 5 Eylül koronavirüs vaka ve ölü sayısı tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı corona virüsü ölü, vaka, iyileşen hasta sayısı nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Transferde son dakika: Fenerbahçe'de Zahavi çılgınlığı! Görenler inanamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA