Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fırtına'dan transfer atağı! İşte hedefteki 3 isim

Fırtına'dan transfer atağı! İşte hedefteki 3 isim

Son dakika transfer haberleri... 'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, önümüzdeki sezonu şampiyon olarak bitirmek istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren Fırtına, transferde atağa kalktı ve 3 ismi gözüne kestirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.9.2020 08:59 ABONE OL
Fırtına'dan transfer atağı! İşte hedefteki 3 isim

Süper Lig'de açılış haftasına girilirken Trabzonspor eksik mevkileri takviye etmek için çalışmalara hız verdi. Öncelikle bir ön libero ve stoper almayı planlayan bordo-mavili yönetim iki isim üzerinde yoğunlaştı: Vitor Hugo ve Ivan Marcone... Stoper Hugo için kulübü Palmeiras'tan kiralama teklifine yanıt bekleniyor. Teknik direktör Vanderlei Luxemburgo'nun 29 yaşındaki oyuncunun geleceği konusundaki kararını bu hafta yönetime ileteceği öğrenildi.

ALPASLAN DA MASADA
Ön libero için listenin ilk sırasında ise Ivan Marcone var. Arjantinli oyuncu teklife sıcak bakıyor. 30 yaşındaki orta saha için Boca Juniors satın alma opsiyonlu kiralama önerisine 'evet' derse Marcone imzaya çağrılacak. Öte yandan yurt içinden Göztepe'li Alpaslan Öztürk de masada yer alıyor. Yönetimin, başarılı savunmacı için İzmir ekibiyle bu hafta bir görüşme daha yapması bekleniyor. 27 yaşındaki oyuncuya karşılık takas ve bir miktar para önerilecek.

Leipzig Sörloth için bastırıyor

EN ÇOK OKUNANLAR

Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklaması! 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı, okullar açılacak mı?
Dün akşam MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 6 Eylül 2020 Pazar MasterChef elenen isim belli oldu mu? ŞOK AYRILIK!
6 Eylül 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru
Evine 3 milyon euro veren Yunan'a tokat gibi cevap
Öğrencilere ders veriyordu canlı yayında corona virüs yüzünden hayatını kaybetti! Son dakika corona detayı...
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 6 Eylül çeyrek, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Ebru Şallı'dan şok iddia! Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam hakkında konuştu... Ebru Şallı: Bu olanların arkasında Gonca Sağlam var...
Son Dakika Haberi! 6 Eylül Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 6 Eylül 2020 Pazar Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit’in hayatını değiştiren olay… ‘Kızımın kanseri yenmesini kutlarken hastalığımı öğrendim’
SON DAKİKA - İntihar eden Buse Melisa'nın babasının ifadesi ortaya çıktı! "Sosyal medyada karamsar şarkılar dinliyordu..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırtına'dan transfer atağı! İşte hedefteki 3 isim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA