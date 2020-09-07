UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta Kuzay İrlanda, Norveç'i konuk etti. Müsabakaya Trabzonsporlu Sörloth ile yıldız golcü Haaland damga vurdu.

Norveç deplasmanda rakibini 5-1 yenerken bordo-mavili ekibin forveti rakip filelere 2 gol bırakırken 1 de asist yaptı. Sörloth'un golleri 19 ve 47. dakikalarda gelirken, Haaland ise 7 ve 58. dakikalarda ağları sarstı.

Norveç'in diğer golü ise 2. dakikada Elyounoussi'den geldi. Öte yandan Galatasaray'ın yeni sağ beki Omar Elabdellaoui de karşılaşmada 1 asist yaptı.

Kuzey İrlanda'nın tek sayısını McNair kaydetti.

Grubun diğer maçında Romanya, Avusturya deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçların ardından Romanya 4 puanla lider, Avusturya 3 puanla ikinci, Norveç 3 puanla üçüncü, Kuzey İrlanda ise 1 puanla son sırada yer alıyor.