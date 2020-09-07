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Son dakika: 'a geri döndü

Son dakika... öncesi çalışmalarını sürdüren , bir ismi daha kadrosuna kattı. ile sözleşmesini fesheden , yeniden siyah-beyazlı ekibin formasını giyecek.

Giriş Tarihi: 7.9.2020 18:35 Son Güncelleme: 7.9.2020 18:58 ABONE OL
Son dakika: Gökhan Töre Beşiktaş'a geri döndü

Süper Lig'de yeni sezona doğru geri sayım devam ederken takımlar da transferde hızlandı.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bir ismi daha kadrosuna kattı. BeIN Sports'un haberine göre, Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, siyah-beyazlı takımla anlaştı.

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen deneyimli yıldız, böylece eski takımına geri dönmüş oldu. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sergen Yalçın'la Yeni Malatyaspor'da da beraber çalışmıştı.

Gökhan Töre, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 28 maça çıkarken 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

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Son dakika: Gökhan Töre Beşiktaş'a geri döndü
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