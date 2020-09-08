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'ın Sangare teklifi ortaya çıktı!

Son dakika haberleri... ayrılığı sonrası Beşiktaş, milli takımda da forma giyen 'yi gündemine aldı. Siyah beyazlıların Sangare için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.9.2020 12:49 ABONE OL
Beşiktaş'ın Sangare teklifi ortaya çıktı!

Sağ bek mevkisini yerli bir isimle doldurmayı amaçlayan Beşiktaş'ta Nazım Sangare ismi ön plana çıktı. Siyah-beyazlıların bir süredir gündemde olan 26 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklif ortaya çıktı.

ANTALYA'YA TEKLİF YAPILDI!
Siyah-beyazlılar Sangare için Güney ekibine toplamda 2 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Beşiktaş, başarılı futbolcuyu 500 bin euro'ya kiralayıp sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonuyla 1.5 milyon euro daha ödeyip bu transferi sonlandırmak istiyor. Yönetim, Antalyaspor dışında Sangare ile de görüşmelerini sürdürüyor. Başarılı sağ beke yıllık 600 bin euro önerildi.

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Beşiktaş'ın Sangare teklifi ortaya çıktı!
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