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Son dakika haberi: 'yı gündemine aldı

Bu sezon pandemi nedeniyle verilen aranın ardından büyük bir düşüş yaşayan ve şampiyonluk yarışından koparak sezonu 6'ncı sırada bitiren 'da hedef mutlak şampiyonluk. Bu nedenle çalışmalarına da hız veren sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak geldi. Cimbom'un Perulu futbolcu ile ilgilendiği ortaya çıktı. İşte detaylar...  | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 8.9.2020 19:58 Son Güncelleme: 8.9.2020 20:17 ABONE OL
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Wilder Cartagena'yı gündemine aldı

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyerek yeniden Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin planlarını yapan sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.

Yeni sezonda bol alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak ARjantin ekibi Godoy Cruz'da forma giyen Wilder Cartagena geldi.

Arjantin basının haberine göre; Galatasaray, 25 yaşındaki Perulu orta saha Wilder Cartagena'yı gündemine aldı.

Haberde Cartagena'nın Peru Milli Takımı ile Dünya Kupası'da oynaması ve Arjantin'in köklü kulüplerinden Godoy Cruz'da forma giymesinin Galatasaray için olumlu bir referans olabileceği yazıldı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Gazeteci Nahuel Ferreira da Galatasaray'ın odoy Cruz Kulübü'nün hissadarı olan Alman şirketi yetkilileriyle de transferi görüştüğünü iddia etti.

PORTEKİZ'DE FORMA GİYDİ

Galatasaray ile tekrar Avrupa'ya dönme hayali kuran futbolcu daha önce Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Setubal'de forma giydi.

PİYASA DEĞERİ 1.2 MİLYON EURO

Perulu futbolcu Wilder Cartagena'nın transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro...

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray Wilder Cartagena'yı gündemine aldı
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