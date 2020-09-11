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'a kötü haber! Terim'in çok istediği yıldız...

Son dakika haberleri | Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a kötü haber geldi. 'in transfer döneminin başından itibaren ısrarla istediği yıldız isim elden kaçtı. İşte o isim ve yeni takımı...

Giriş Tarihi: 11.9.2020 08:44 Son Güncelleme: 11.9.2020 08:51 ABONE OL
Transferde son dakika: Galatasaray'a kötü haber! Terim'in çok istediği yıldız...

Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 'nin ardından transferde en atak takım konumunda.

Transferde son dakika: Galatasaray'a kötü haber! Terim'in çok istediği yıldız...

Yeni sezonda taraftarlarına geçtiğimiz yılın kötü hatıralarına unutturmak isteyen Aslan, şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürürken, görüşmelerine de devam ediyor.

Transferde son dakika: Galatasaray'a kötü haber! Terim'in çok istediği yıldız...

Sarı-kırmızılıların gündemine gelen isimlerden biri olan ve 2014 yılından bu yana İtalyan ekibi Milan'da forma giyen Bonaventura ile ilk temas kurulmuştu.

Transferde son dakika: Galatasaray'a kötü haber! Terim'in çok istediği yıldız...

31 yaşındaki İtalyan yıldızın menajeriyle temas kuran böylece ilk adımı atmış, sarı-kırmızılıların Bonaventura'yla da yüz yüze görüşmesi bekleniyordu.

Transferde son dakika: Galatasaray'a kötü haber! Terim'in çok istediği yıldız...

Takımı Milan'dan da yeni sözleşme teklifi alan Bonaventura'nın nasıl bir karar vereceği merak ediliyordu.

Transferde son dakika: Galatasaray'a kötü haber! Terim'in çok istediği yıldız...

GALATASARAY'I ÜZEN HABER GELDİ!

gibi birçok Avrupa ekibinin peşinde olduğu 31 yaşındaki Giacomo Bonaventura'nın bir diğer İtalyan ekibi ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Transferde son dakika: Galatasaray'a kötü haber! Terim'in çok istediği yıldız...

Köklü kulüp bu transferi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla resmen açıkladı.

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Galatasaray'a kötü haber! Terim'in çok istediği yıldız...
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