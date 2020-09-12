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Galatasaray'da Belhanda gerçeği! Menajeri açıkladı

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Galatasaray'da Belhanda'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu. 'in kadroda düşünmediği Faslı yıldız ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Belhanda'nın menajeri William D'Avila, yaptığı açıklamada Belhanda için 3 kulüple görüşme halinde olduğunu söyledi. | Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 12.9.2020 19:49 Son Güncelleme: 12.9.2020 19:58 ABONE OL
Galatasaray'da Belhanda gerçeği! Menajeri açıkladı

Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli orta saha oyuncusunun transferi için menajeri William D'Avila'ya satış yetkisi vermişti.

"BELHANDA İÇİN 3 KULÜPLE GÖRÜŞÜYORUM"

Adı sık sık Arap ve Fransız kulüpleriyle anılan Faslı futbolcunun menajeri William D'avila, oyuncusunun geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan D'Avila "Belhanda için 3 kulüple görüşme hâlindeyim. Bir tanesi Arap Yarımadası'nda, diğeri Alman Bundesliga 1, öbürü ise Fransa Lig 1 ekibi. Kesin bir şey söyleyemem; ama hepsi de transferi bitirmek konusunda kararlı gözüküyorlar. Süre daraldı. Kısa zamanda sonuç alacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

"ETOBO TÜM BEKLENTİLERE CEVAP VERECEK"

Öte yandan D'avila, Galatasaray'a kiralık transferi gerçekleşen Etebo'nun, sarı kırmızılı takımda tüm beklentilere cevap vereceğini, bir an önce oynamaya başlayıp, Galatasaray'a katkı sağlamak konusunda çok arzulu olduğunu söyledi.

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Galatasaray'da Belhanda gerçeği! Menajeri açıkladı
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