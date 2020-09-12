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Garry Rodrigues kararını verdi! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Yeni sezona Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyet ile başlayan Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerden biri de Garry Rodrigues... Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcunun geleceği şekillenmeye başladı. Al-Ittihad yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştiren yıldız futbolcu sarı-lacivertli takımda kalmak istediğini belirtti.

Giriş Tarihi: 12.9.2020 19:36 ABONE OL
Garry Rodrigues kararını verdi! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan ve geleceği merak konusu olan Garry Rodrigues ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir ayrılığı için çözüm aranan Yeşil Burun Adalı futbolcunun, Al-Ittihad yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Arabistan basınında yer alan haberlere göre Rodrigues, Arap ekibinin yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşmede Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirtti. Sarı-lacivertli kulüple 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bitene kadar takımdan ayrılmama kararı aldığı öğrenildi.

Al-Ittihad Basın Sözcüsü Hüseyin El Şerif, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Garry Rodrigues'in takıma dönmek istemediğini ve oyuncuyu bonservisiyle birlikte göndermek için çalışmalar yaptıklarını söylemişti.

Yıldız futbolcunun adı son günlerde sık sık Olympiakos ile anılıyordu.

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Garry Rodrigues kararını verdi! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
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