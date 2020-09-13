Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi açıkalaması: Ezeli rakibimiz...

'dan açıkalaması: ...

'nin eski , İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya olan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yanal, "Onu çok istemiştim. Yönetim de öyle ama imzayı attırmıştı. Ama sonra dostum diyebileceğim ’dan rica ettim. Devreye girdi ve yıllarca konuşulacak bir transfer başarısına imza attı." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.9.2020 18:03 Son Güncelleme: 13.9.2020 18:05 ABONE OL
Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi açıkalaması: Ezeli rakibimiz...

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi ile ilgili konuştu.

Milliyet'e konuşan Yanal yıldız futbolcu ile ilgili, "Geç kalmış bir oyuncu. Son Fenerbahçe'deki çıkışı geç kalmış bir çıkış bence." dedi.

İŞTE YANAL'IN AÇIKLAMALARI

Onu çok istemiştim. Yönetim de öyle ama ezeli rakibimiz imzayı attırmıştı. Ama sonra dostum diyebileceğim Gürel Aydın'dan rica ettim. Devreye girdi ve yıllarca konuşulacak bir transfer başarısına imza attı. Vedat'ı takıma kazandırmak için gerekli her şeyi yaptı. Vedat transfer olmasaydı. 15 - 20 milyon Dolarlık bir maliyetle karşı karşıya kalacaktık. Bunu karşılamak da imkansızdı. Bu kalitede bir oyuncu alamazdık.

Kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Çok karakterli, düzgün, profesyonel bir insan. Çok geç keşfedilmiş bir oyuncu. Geç kalmış bir oyuncu. Son Fenerbahçe'deki çıkışı geç kalmış bir çıkış bence. Çok daha erken bir çıkış yapabilirdi. Çok karakterli ve takım oyuncusu. İnşallah sakatlık problemi yaşamaz.

Uzun olmasına rağmen oyun kurmada yer alması önemli. Dayanıklı. İki 90 dakikayı çıkarabilecek bir dayanıklığı var. Tüm her şeyini sahada Fenerbahçe için verdi. Büyük bir şanstı. Kulübe çok da güzel kazandırarak ayrıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün ne durumda? 13 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları kaç para?
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları düşüşünü sürdürdü! Uzmanlar dikkat çeken altın yorumu yaptı: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?
Fahriye Evcen yine yaptı yapacağını! Fahriye Evcen'in ateş efektli paylaşımında Burak Özçivit sürprizi!
Buzdolabına koyarsanız zehre dönüştüğü ortaya çıktı
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı! 12 Eylül Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları burada
Vücuttaki tüm zehri atan gıda...
Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kim, hangi yarışmacı kazandı? Masterchef’te eleme adayları kim oldu?
Defne Samyeli korkunç itirafı ile ağızları açık bıraktı! Defne Samyeli: "Çocukluğumda keşke ölse dediğim biri vardı ve..."
BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu büyük indirimlerle geliyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 12 Eylül
ARKADAŞINA GÖNDER
Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi açıkalaması: Ezeli rakibimiz...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA