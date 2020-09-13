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'de 2 yıldız sınıfta kaldı!

'in ilk haftasında deplasmanda 'u 2-1'lik skorla geçen 'de, yeni transferler de görücüye çıktı. Sarı-lacivertlilerde iki yıldız gösterdiği performansla sınıfta kaldı. İşte isim isim Fenerbahçe'de yeni yıldızların performansları...

Giriş Tarihi: 13.9.2020 13:47 Son Güncelleme: 13.9.2020 13:48 ABONE OL
Fenerbahçe'de 2 yıldız sınıfta kaldı!

, santrforsuz, Mert Hakan Yandaş'sız ve henüz hazır olmayan oyuncu kadrosuyla çıktığı ligin ilk maçında 6 yeni transferinin ve yeni teknik adamının dokunuşlarıyla üç puanı almayı bildi.

Fenerbahçe'de 2 yıldız sınıfta kaldı!

Kritik mevkilerde önemli eksiklerini Frey ve Zanka gidermek sorunda kalan ikinci yarıda ise , ve Sosa hamleleriyle zafere ulaştı.

Fenerbahçe'de 2 yıldız sınıfta kaldı!

İşte Rize deplasmanında Fenerbahçeli yenilerin karnesi;

Fenerbahçe'de 2 yıldız sınıfta kaldı!

90 dakika sürekli müdahale

Erol Bulut: Saha kenarında çok heyecanlı olduğu gözlenen genç teknik adam 90 dakika maçın içindeydi. Hop oturup hop kalkan, oyuna sürekli müdahale eden Bulut'un en büyük avantajı ise her futbolcusuyla aracısız konuşması. İngilizce, Almanca ve Yunanca bilen Bulut'un, oyuna soktuğu futbolculara taktiğini tercüman olmadan anlatması çok etkili oldu.

Fenerbahçe'de 2 yıldız sınıfta kaldı!

Jose Sosa: Sözleşme imzaladığı gün rahatsızlanan, hazırlık kampını ve özel maçları kaçıran Sosa, iki antrenman görerek çıktığı karşılaşmanın yıldızı oldu. Arjantinli yıldızı fiziksel eksikliğine rağmen maç kadrosuna dahil eden Bulut'un en doğru kararı verdiği maç sonunda ortaya çıktı. Henüz kapasitesinin yüzde 20'sini kullanabiliyor olsa da oyunun sıkıştığı dakikalarda klası ve tecrübesiyle kilidi kıran Sosa, 18 dakikalık performansıyla maçın kahramanı olmayı başardı.

Fenerbahçe'de 2 yıldız sınıfta kaldı!

Sinan Gümüş: Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği ancak Emre Belözoğlu'nun hamlesiyle rotasını 'ye çeviren , 'un hamle oyuncularından biri olacağını daha ilk resmi maçında gösterdi. Gümüş, hazırlık kampına geç katılmasına ve henüz hazır olmamasına rağmen maça girer girmez hücum bölgesine hareketlilik getirmeyi bildi.

Fenerbahçe'de 2 yıldız sınıfta kaldı!

Gökhan Gönül: Topuk Yaylası kampında büyük bir hırsla çalışan bu yıl çok istekli. Rize'de görev aldığı sağ kanatta adeta basmadık yer bırakmayan tecrübeli oyuncu, eski teknik direktörü Zico'nun antrenmanlarda öğrettiği klasik ön direk golünü atarak takımını oyunda tuttu.

Fenerbahçe'de 2 yıldız sınıfta kaldı!

Caner Erkin: Penaltı kaçırsa da, zaman zaman kendi kanadında oynayan rakibine karşı zorlansa da müthiş sol ayağıyla rakibi yıldıran ortalar yapması takımı ateşliyor. Rize karşısında maç boyunca 4'ü isabetli 12 orta yapan Caner, kullandığı kornerde topu Gökhan'ın kafasıyla buluşturup beraberlik golünün asistini yaptı.

Fenerbahçe'de 2 yıldız sınıfta kaldı!

Enner Valencia: Ekvadorlu yıldız da henüz hazır durumda olmayan oyunculardan. Antrenman ve maç eksikliğine rağmen süratiyle 'nin hücum gücünü hareketlilik getiren galibiyet golünde de penaltıyı alan isim oldu.

Fenerbahçe'de 2 yıldız sınıfta kaldı!

Mame Thiam: Yeni transferler içinde en verimsiz görünen isim olan Thiam sağ kanatta istediğini yapamadı. Kaleyi dört kez yoklayan Senegalli, henüz hazırlık ve alışma evresinde olduğunu hissettirdi. (Hürriyet)

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Fenerbahçe'de 2 yıldız sınıfta kaldı!
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