Fenerbahçe'de 2 yıldız sınıfta kaldı!

Jose Sosa: Sözleşme imzaladığı gün rahatsızlanan, hazırlık kampını ve özel maçları kaçıran Sosa, iki antrenman görerek çıktığı karşılaşmanın yıldızı oldu. Arjantinli yıldızı fiziksel eksikliğine rağmen maç kadrosuna dahil eden Bulut'un en doğru kararı verdiği maç sonunda ortaya çıktı. Henüz kapasitesinin yüzde 20'sini kullanabiliyor olsa da oyunun sıkıştığı dakikalarda klası ve tecrübesiyle kilidi kıran Sosa, 18 dakikalık performansıyla maçın kahramanı olmayı başardı.