Roberto Carlos'un 100 yaşındaki babaannesi coronayı yendi!

Brezilyalı eski futbolcu Roberto Carlos'un 100 yaşındaki babaannesinin yeni tip Corona virüs (Covid-19) hastalığını yendiği bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin verdiği haberde, Covid-19'a yakalanan ve bir aydır hastanede tedavi gören Roberto Carlos'un babaannesi Gismalia dos Santos da Silva'nın bugün hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Cordeiropolis'deki evine geri dönen Gismalia'yı burada çocukları, torunları ve torunlarının çocukları ile aralarında belediye başkanının da olduğu bazı vatandaşların karşıladığı kaydedildi.

Covid-19 salgının dünyada en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan Brezilya'da bu zamana kadar 4,3 milyondan fazla vaka tespit edilirken, 131 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.