Transferde son dakika: Tisserand Fenerbahçe'de! İşte İstanbul'a geliş saati

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig'de sezona Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Stoper, kanat ve forvet bölgelerine takviye yapması beklenen sarı-lacivertliler, Tisserand ile anlaşma sağladı. Kongolu stoper bu akşam İstanbul'a gelecek.

MARCEL TISSERAND KİMDİR?

2018 yılından beri Alman ekibi Wolfsburg'ta forma giyen Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynadı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 2018 yılından beri Wolfsburg'da forma giyiyor. 15 kez de milli oldu.

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