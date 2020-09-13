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Transferde son dakika: Tisserand 'de! İşte 'a geliş saati

Son dakika haberleri | 'de sezona galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Stoper, kanat ve forvet bölgelerine takviye yapması beklenen sarı-lacivertliler, Tisserand ile anlaşma sağladı. Kongolu stoper, bu akşam 23.30'da 'da olacak. Bir aksilik olması halinde ise en geç yarın İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.9.2020 15:23 Son Güncelleme: 13.9.2020 15:30 ABONE OL
Transferde son dakika: Tisserand Fenerbahçe'de! İşte İstanbul'a geliş saati

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig'de sezona Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Stoper, kanat ve forvet bölgelerine takviye yapması beklenen sarı-lacivertliler, Tisserand ile anlaşma sağladı. Kongolu stoper bu akşam İstanbul'a gelecek.

MARCEL TISSERAND KİMDİR?

2018 yılından beri Alman ekibi Wolfsburg'ta forma giyen Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynadı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 2018 yılından beri Wolfsburg'da forma giyiyor. 15 kez de milli oldu.

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Transferde son dakika: Tisserand Fenerbahçe'de! İşte İstanbul'a geliş saati
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