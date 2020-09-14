Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Samatta ve Bas Dost için kritik gün

'de ve için kritik gün

Yeni sezona galibiyeti ile başlayan 'de çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler için Frankfurt’la, için ise ile bir kez daha masaya oturacak. Şartların oluşması durumunda iki yıldız isim ’a davet edilecek.

Giriş Tarihi: 14.9.2020 01:13 ABONE OL
Fenerbahçe'de Samatta ve Bas Dost için kritik gün

Sezonun transfer şampiyonu olan Fenerbahçe Vedat Muric'in Lazio'ya transferinin ardından santrfor için elini çabuk tutuyor. Sarı-Lacivertli ekipte futbolun patronu olan Emre Belözoğlu'nun Bas Dost ve Samatta transferi için yoğun çaba sarfettiği ifade ediliyor.

BİRİ KİRALIK DİĞERİ BONSERVİSİYLE

Fenerli kurmaylar bugün Aston Villa'da forma giyen Samatta'nin kiralanması ile Frankfurt'tan Bas Dost'un ise bonservisiyle alınması için kulüplerle bir kez daha masaya oturacak.


İSTANBUL'A DAVET EDİLECEKLER

Şartlar Fenerbahçe'nin istediği duruma gelmesi durumunda her iki oyuncu da İstanbul'a davet edilecek. Sarı-Lacivertliler'in her iki isim için de imzaya yakın olduğu ifade ediliyor.


FREY'İN DURUMU ONLARA BAĞLI

Eğer iki isim için de anlaşma sağlanması durumunda Michael Frey'in başka bir takıma yeniden kiralanması gündeme gelecek. Aksi halde Frey sezonu F.Bahçe'de tamamlayacak. (Takvim)

EN ÇOK OKUNANLAR

Okullar ne zaman açılacak, kaçıncı sınıflar okula gidecek? MEB "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu yanıtladı
Son dakika haberi: Meteoroloji o şehirde yaşayanları toz fırtınasına karşı uyardı! Ankara Polatlı'daki kum fırtınası benzeri...
Masterchef'te üç hafta elenen yarışmacıları önceden ifşa etti! Masterchef'le ilgili bilgi veren o hesap akıllarda soru işaretine neden oldu
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ı çıldırtan olay! Ayşegül Yıldız: Ne halt yiyorsanız yiyin... Beni pisliğinize bulaştırmayın...
14 Eylül On Numara sonuçları için araştırmalar sürüyor! MPİ ile detaylı ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA...
SON DAKİKA: Valiliklerden flaş sigara yasağı açıklaması! O illerimizde sigara yasağı getirildi
SON DAKİKA - Ses kaydı yürekleri yakmıştı! Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin flaş detaylar ortaya çıktı
İkinci el otomobil fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken son dakika açıklaması! "3 ay içerisinde..."
Üniversite boş kontenjanları ile YKS ek tercihler (2. tercih) ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS ek tercih yerleştirme başvuruları ne zaman?
SON DAKİKA HABERİ - Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran detay! Halatla 6 defa boynundan bağlayıp, cenin pozisyonunda...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Samatta ve Bas Dost için kritik gün
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA