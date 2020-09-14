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Son dakika: Josef de 'a imzayı attı

Son dakika haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dün Josef de 'yı 'a getirmişti. Brezilyalı oyuncu siyah-beyazlı ekiple 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Giriş Tarihi: 14.9.2020 16:14 Son Güncelleme: 14.9.2020 16:33 ABONE OL
Son dakika: Josef de Souza Beşiktaş'a imzayı attı

Süper Lig'de sezona Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, Josef de Souza transferinde de mutlu sona ulaştı.

Dün ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Brezilyalı oyuncu, bugün imzayı attı. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlı ekip, deneyimli orta saha ile 1+1 yıllık sözleşme yaptı.

Öte yandan Josef Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı 6. transfer oldu. Siyah-beyazlılar daha önce Mensah, Welinton, N'Sakala, Montero ve Atakan Üner'i kadrosuna kattı.

31 yaşındaki futbolcu, 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması da giymişti.

Josef de Souza Beşiktaş için İstanbul'da

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Son dakika: Josef de Souza Beşiktaş'a imzayı attı
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