Fenerbahçe Marcel Tisserand transferini resmen açıkladı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sarı lacivertli takımın Wolfsburg'dan transfer ettiği Tisserand için hem Alman ekibinden hem de Fenerbahçe'den açıklama geldi. İşte detaylar...



Wolfsburg'dan yapılan açıklama

Wolfsburg, Marcel Tisserand'ın Fenerbahçe'ye transferinin tamamlandığını açıkladı.

Wolfsburg: İki kulüp arasında yapılan anlaşma doğrultusunda transferin detayları paylaşılmayacaktır.

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FENERBAHÇE DE TRANSFERİ AÇIKLADI!

Lemos sonrası stopere bir takviye daha yapan Fenerbahçe, Tisserand transferini "Ailemize hoş geldin, Marcel Tisserand!" sözleriyle duyurdu.



İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı



