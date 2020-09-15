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'dan paylaşımı!

'den Kosovalı golcü 'yi kadrosuna katan Serie A ekibi , golcü futbolcuya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hoşgeldin dedi.

Giriş Tarihi: 15.9.2020 23:21 ABONE OL
Lazio'dan Vedat Muriqi paylaşımı!

Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya Serie A'nın köklü kulübü Lazio ile anlaşan Vedat Muriqi'nin transferi resmen açıklanmıştı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile profesyonel futbolcumuz Vedat Muriqi'nin İtalyan Kulübü S.S. Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17.500.000 Avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. Transfer bedeline ilaveten, S.S. Lazio kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak S.S. Lazio, Kulübümüze aşamalı olarak azami net 2.500.000 Avro bonus bedeli ödeyecektir. Ayrıca, S.S. Lazio tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde S.S. Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüze %5 bonus bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Transferin resmiyet kazanmasıyla Lazio, büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Kosovalı isim için ardı ardına paylaşımlarda bulundu. İtalyan ekibinin golcü oyuncu için yaptığı 'Gemimize hoş geldin korsan!' başlıklı paylaşımda kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım...

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Lazio'dan Vedat Muriqi paylaşımı!
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