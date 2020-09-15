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Muriqi'yi 'a bildirdi! İşte bonservis bedeli...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Lazio'ya gönderdiği için alacağı bonservis bedelini 'na bildirdi. İşte Fenerbahçe'nin açıklaması...

Giriş Tarihi: 15.9.2020 18:19 Son Güncelleme: 15.9.2020 18:51 ABONE OL
Fenerbahçe Muriqi'yi KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe, Lazio'ya gönderdiği Vedat Muriqi için alacağı bonservis bedelini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İşte Fenerbahçe'nin açıklaması...

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama
Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile p rofesyonel futbolcumuz Vedat Muriqi'in İtalyan Kulübü S.S. Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17.500.000 Avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.

Transfer bedeline ilaveten, S.S. Lazio kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak S.S. Lazio, Kulübümüze aşamalı olarak azami net 2.500.000 Avro bonus bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, S.S. Lazio tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde S.S. Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüze %5 bonus bedeli ödeyecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE'DEN VEDA PAYLAŞIMI
Fenerbahçe, Lazio'ya gönderdiği Muriqi için veda paylaşımında bulundu. Sarı lacivertli takım "Yolun açık, başarıların daim olsun" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Muriqi'yi KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli...

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Fenerbahçe Muriqi'yi KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli...
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