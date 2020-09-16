Fatih Terim'den flaş Muslera sözleri!

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI;

Uzun yıllar sonra tekrar Bakü'de olduğum için çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa yolculuklarına alışık bir takım. Her ne koşulda olursa olsun burada da sonuna kadar mücadele etmek ister. En önemli maç, önünüzdeki maçtır. Bizim için de Neftçi önemli bir maç. Bu yüzden tamamen buraya konsantre olmuş durumdayız. Rotasyon konusuna yarın karar vereceğim. Kura ilk çıktığında, bize yabancı olmayan bir yer olduğu için çok mutlu oldum. Azerbaycan, bizim her zaman sevgisinden şüphe etmediğimiz, çok sevdiğimiz bir yer. Cuma sabah İstanbul'da olacağız, belki bir antrenman ve pazar günü maça çıkacağız. Nasip olur turu geçersek tekrar perşembe-pazar oynayacağız. Alışmamız gerekiyor." diye konuştu.

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