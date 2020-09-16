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'den flaş Muslera sözleri!

Son dakika haberleri | 'nde 2. ön eleme turu karşılaşmasında ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da, teknik direktör mücadele öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Muslera ile ilgili de konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.9.2020 17:59 Son Güncelleme: 16.9.2020 18:25 ABONE OL
Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den flaş Muslera sözleri!

Teknik Direktörü , 'nde oynanacak olan maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Terim, Muslera ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den flaş Muslera sözleri!

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI;

Uzun yıllar sonra tekrar Bakü'de olduğum için çok mutluyum. , Avrupa yolculuklarına alışık bir takım. Her ne koşulda olursa olsun burada da sonuna kadar mücadele etmek ister. En önemli maç, önünüzdeki maçtır. Bizim için de Neftçi önemli bir maç. Bu yüzden tamamen buraya konsantre olmuş durumdayız. Rotasyon konusuna yarın karar vereceğim. Kura ilk çıktığında, bize yabancı olmayan bir yer olduğu için çok mutlu oldum. , bizim her zaman sevgisinden şüphe etmediğimiz, çok sevdiğimiz bir yer. Cuma sabah 'da olacağız, belki bir antrenman ve pazar günü maça çıkacağız. Nasip olur turu geçersek tekrar perşembe-pazar oynayacağız. Alışmamız gerekiyor." diye konuştu.

TERİM'İN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den flaş Muslera sözleri!

Son maçtaki değişiklikler için konuşan Terim, "3-1'lik neticeyi aldıktan sonra özellikle fiziki durumları hesaba kattığımızda, bazı oyuncularımızı bir sonraki maça veyahut riske ya da sıkıntıya sokmadan almak ve giren oyunculara daha fazla süre verip görmekti amacım oyun değişikliği yaparken. Bir tanesi zaten az oynuyordu, diğeri Mart'tan beri oynanmayan bir ligin oyuncusu Babel. Feghouli de her sezon başında yavaş yavaş ritmini arttıran bir oyuncu, bir sıkıntıya sebebiyet vermek istemedim." dedi.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den flaş Muslera sözleri!

"ÖNEMLİ OYUNCULARI VAR"

Dışarıda müthiş bir sevgi, şimdi de geldik otelde, kendi evimizde gibiyiz. Saha herkesin kazanmak istediği bir yer olmalıdır. Karşımızda Neftçi'nin komandoları da iyidir, dikkat edeceğiz, herkes kazanmak isteyecek, bundan doğal bir şey olamaz. Neftçi'nin 2 maçını izledim. Bir tanesi son maçı, bir tanesi de elediği maç. Neftçi Karabağ ile 'ın en tehlikeli takımlarından. 3 sezondur bu seviyelerde oynayan bir ekip Neftçi. Son maçta 2-0 mağlup oldular ve enteresandır bu sene 3 maçtır hiç deplasman oynamadılar, bizim maç ile 4 olacak. Önemli oyuncuları var, Mahmudov gibi, Lawal gibi. Bazı oyuncuları da takip ettim, biliyorum. Hayırlısı neyse o olsun, bakalım ne olacak.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den flaş Muslera sözleri!

Bir kulübümüzle konuşup, belki birkaç maça buraya gelebiliriz, bir kampa gelebiliriz, bir vesile buradaki Galatasaraylıları mutlu etmek için gelmek isteriz. Söz vermiş olayım, onu da yapayım, inşallah yaparız, güzel birkaç gün geçiririz.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den flaş Muslera sözleri!

Bir Azeri oyuncunun kadrosunda yer alması için ne yapması lazım?" sorusunu yanıtlayan teknik adam, "Galatasaray'da oynama isteği, Galatasaray tercihi olması lazım. Biz biliyorsunuz ki çok takım tercihi olunca orada tercih sebebi olmak istemiyoruz, tek takım olmak istiyoruz. Keşke öyle bir şey olsa da başka taraflara bakmasak, seve seve olur. Bizim scout grubumuz burayı da takip ediyor.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den flaş Muslera sözleri!

MUSLERA AÇIKLAMASI

Muslera'nın ayağının kırılması sonrasında bizim de kırıldığımız ve oradan dönemediğimiz görülüyor. Hiç oraya da dönmek istemiyorum aslında. Ne kırdı, kim kırdı, nasıl... Muslera bizim için bir kaleciden daha fazlası.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den flaş Muslera sözleri!

Kaleciliği, profesyonelliği, hizmeti, insanlığı, Muslera bizim için önemli bir figür. Allah beterinden saklasın diyoruz ve bir an evvel dönmesi için gerek doktorlarımız, gerek kendisi çalışıyorlar. Tabii ki olmasını isteriz ama olmadığı zaman da diğer kalecilerimize güveniyoruz. Gerek Fatih, gerek Okan bizimle devam edecekler ve inşallah aratmayacaklardır.


Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den flaş Muslera sözleri!

Muslera'nın ayrıca futbolu da burada bırakacağını düşünüyorum. Geldiği zaman da, zaten son senesi mukavelesinin, bu mevzu da gündeme gelir ve kulübümüz gerekli şeyi de yapar. Bu kadar hizmeti olmuş ve olmaya devam edecek bir oyuncuya sahip olduğumuz için kendimizi mutlu addediyoruz.

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Fatih Terim'den flaş Muslera sözleri!
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