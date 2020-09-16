Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda? Neftçi Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanada?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi serüvenine başlıyor… Süper Lig'de ilk maçından ayrılan sarı kırmızılı takım bu maçı da kazanarak taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Fatih Terim ve öğrencileri maç öncesi son hazırlıklarını tamamlarken, Terim'in ilk 11'i de şekillenmeye başladı. Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun cevabı ise futbolseverler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaça başlayacak?
NEFTÇİ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Neftçi ile tur mücadelesi verecek. Tek maç olarak oynanacak mücadeleyi kazanan takım bir üst tura adını yazdıracak. Neftçi Galatasaray maçının yayın kanalı ve muhtemel 11'leri de belli oldu.
STADYUM: Bakü Olimpiyat Stadyumu
TARİH: 17.09.2020
SAAT: 19:00
HAKEM: Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Kevin Clancy yönetecek.
YAYIN KANALI:Spor Smart
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ ŞÖYLE;
Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Belhanda, Babel, Feghouli, Diagne
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
İki grup halinde pas oyununun ardından ana bölümünde 10'a 10 kurallı çift kale maçla devam eden idmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Sakatlığı bulunan Emre Akbaba'nın, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise adaptasyon çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
KAZANAN TARAF TUR ATLAYACAK
Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı kazanan ekip, 3. eleme turuna yükselecek.
Karşılaşma, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak.
Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY'IN UEFA LİSTESİ
Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.
Galatasaray'ın Neftçi maçı için UEFA'ya gönderdiği oyuncu listesi şöyle:
Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.