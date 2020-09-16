Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda? Neftçi Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanada?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi serüvenine başlıyor… Süper Lig'de ilk maçından ayrılan sarı kırmızılı takım bu maçı da kazanarak taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Fatih Terim ve öğrencileri maç öncesi son hazırlıklarını tamamlarken, Terim'in ilk 11'i de şekillenmeye başladı. Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun cevabı ise futbolseverler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaça başlayacak?

NEFTÇİ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Neftçi ile tur mücadelesi verecek. Tek maç olarak oynanacak mücadeleyi kazanan takım bir üst tura adını yazdıracak. Neftçi Galatasaray maçının yayın kanalı ve muhtemel 11'leri de belli oldu.