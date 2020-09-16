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Son dakika: O görüntüler olay olmuştu! Hapis cezası geldi

Son dakika haberleri | 2016 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan Atletico Madrid - maçı için 'ya giden Hollandalı taraftarlar, kentteki 'nda dilencilik yapan Roman kökenli göçmen kadınların üzerine atmıştı. Tüm dünyada tepki çeken bu görüntüler üzerine görülen dava karara bağlandı. 4 taraftara 3'er ay hapis cezası verildi.

Giriş Tarihi: 16.9.2020 19:00 ABONE OL
Son dakika: O görüntüler olay olmuştu! Hapis cezası geldi

Savcılık tarafından hazırlanan iddianame sonrasında görülen davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, sanık 4 taraftara 3'er hapis cezası ve 1500'er avro para cezası verildiğini açıkladı.

Suçlarını ve cezayı kabul eden PSV taraftarlarının ayrıca Çingene Kadınlar Ulusal Federasyonuna hitaben gönderdikleri mektupta özür diledikleri bildirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 15 Mart 2016'da oynanan Atletico Madrid-PSV Eindhoven maçı için Madrid'e gelen Hollandalı taraftarlardan bir grup, kentteki Mayor Meydanı'nda dilencilik yapan Roman kökenli göçmen kadınların üzerine bozuk para ve kutu bira atıp, önlerinde kağıt 5 avro yakmıştı.

Olay, uluslararası boyutta tepki çekmişti.

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Son dakika: O görüntüler olay olmuştu! Hapis cezası geldi
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