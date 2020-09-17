Neftçi Bakü Galatasaray maçı GENİŞ ÖZET İZLE! UEFA Avrupa Ligi Neftçi Bakü Galatasaray maç özeti videosu BURADA!

Neftçi'nin de iyi bir takım olduğunu, Galatasaray'a yüksek tempoda cevap verdiklerini belirten Terim, "Kutluyorum, başarılar diliyorum. Bizim onlardan daha iyi olmamız, oyunu kontrol etmemiz kadar doğal bir şey yok. Burada eğer başka bir netice olsa sürpriz olurdu. Bizim yenmemiz sürpriz değil. Karşımızda ciddi ve dişli bir takım bulduk." şeklinde konuştu.

Terim, Azerbaycan'ın misafirperverliğine de teşekkür ederek "Kardeş Azerbaycan'dan kardeşçe ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.