Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Neftçi Bakü Galatasaray maçı GENİŞ ÖZET İZLE! UEFA Avrupa Ligi Neftçi Bakü Galatasaray maç özeti videosu BURADA!

! Avrupa Ligi maç özeti videosu BURADA!

Avrupa Ligi 2. Eleme maçları kapsamında kardeş ülke Azerbaycan takımı ile yeşil sahada bir araya geldi. Azerbaycan’ın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada sarı-kırmızılı temsilcimiz Diagne’nin 2, Luyindama’nın tek golüyle rakibini mağlup etti. Galibiyet sonrası futbol severle “” şeklinde aramalarla maçın özetini izlemek istiyor. 2. Eleme Maçı Neftçi Bakü Galatasaray özet videosunu burada bulabilir ve heyecanlı anlara yeniden tanık olabilirsiniz. İşte Neftçi Bakü Galatasaray maçı geniş özet…

Giriş Tarihi: 17.9.2020 22:18 Son Güncelleme: 17.9.2020 22:33 ABONE OL
Neftçi Bakü Galatasaray maçı GENİŞ ÖZET İZLE! UEFA Avrupa Ligi Neftçi Bakü Galatasaray maç özeti videosu BURADA! | SON DAKİKA

Avrupa Ligi 2. Eleme maçları kapsamında komşu ve kardeş ülke Azerbaycan'ın temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın Mbaye Diagne'nin 2, Luyindama'nın ise tek gölüyle galip geldiği karşılaşmayı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler "" şeklinde araştırmaya yoğun olarak devam ediyor. Sporseverler Neftçi Bakü Galatasaray özet videosunu bu başlık altında bularak keyifle izleyebilirler.

NEFTÇİ BAKÜ GALATASARAY MAÇI GENİŞ ÖZET İZLE!

İşte UEFA Avrupa Ligi Neftçi Bakü Galatasaray 2. Eleme maçı özet ve golleri…

Neftçi Bakü Galatasaray maçı GENİŞ ÖZET İZLE! UEFA Avrupa Ligi Neftçi Bakü Galatasaray maç özeti videosu BURADA! | SON DAKİKA

Son dakika! Neftçi Bakü - Galatasaray Geniş Özet İzle. Neftçi Bakü 1-3 Galatasaray. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Maçı | Video

Neftçi Bakü Galatasaray maçı GENİŞ ÖZET İZLE! UEFA Avrupa Ligi Neftçi Bakü Galatasaray maç özeti videosu BURADA! | SON DAKİKA

"SÜRPRİZ OLURDU..."

Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi takımını 3-1 yenerek tur atlayan 'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Burada eğer başka bir netice olsa sürpriz olurdu." dedi.

Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyunun ilk yarısına iyi başladıklarını, iyi mücadele ettiklerini ve bol pozisyon bulduklarını ifade etti. Fatih Terim, oyuncularından ve mücadelelerinden memnun olduğunu söyledi.

Neftçi Bakü Galatasaray maçı GENİŞ ÖZET İZLE! UEFA Avrupa Ligi Neftçi Bakü Galatasaray maç özeti videosu BURADA! | SON DAKİKA

Neftçi'nin de iyi bir takım olduğunu, 'a yüksek tempoda cevap verdiklerini belirten Terim, "Kutluyorum, başarılar diliyorum. Bizim onlardan daha iyi olmamız, oyunu kontrol etmemiz kadar doğal bir şey yok. Burada eğer başka bir netice olsa sürpriz olurdu. Bizim yenmemiz sürpriz değil. Karşımızda ciddi ve dişli bir takım bulduk." şeklinde konuştu.

Terim, Azerbaycan'ın misafirperverliğine de teşekkür ederek "Kardeş Azerbaycan'dan kardeşçe ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Neftçi Bakü Galatasaray maçı GENİŞ ÖZET İZLE! UEFA Avrupa Ligi Neftçi Bakü Galatasaray maç özeti videosu BURADA! | SON DAKİKA

TERİM, GALATASARAY'DA TEKNİK DİREKTÖR OLARAK 500. MAÇINA ÇIKTI

'da teknik direktör olarak 500'üncü maçına çıktığını aktaran Fatih Terim, "Bunu kelimelerle anlatmak çok zor. Ne kadar gururlu olduğumu anlatamam. En kısa tanım şu olabilir. İyi ki hayatımda Galatasaray var. Ne kadar gurur duysam az. Kolay rakamlar değil." diye konuştu.

Neftçi Bakü Galatasaray maçı GENİŞ ÖZET İZLE! UEFA Avrupa Ligi Neftçi Bakü Galatasaray maç özeti videosu BURADA! | SON DAKİKA

Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını da değerlendiren Terim, "Hajduk Split dünya futbolunda bir yeri olan ülkenin, Hırvatistan'ın köklü takımı. Dikkat etmemiz gerekecek. Artık seyirci avantajımız var da diyemiyoruz. Her maç her şeye açık. Pandemi dönemi geçiriyoruz. Döner dönmez daha rahat bir analiz yapacağız. İstanbul'da turları geçeceğimizi inanıyorum. İlk hedefimiz gruplara kalmak." şeklinde konuştu.

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Neftçi Bakü Galatasaray maçı GENİŞ ÖZET İZLE! UEFA Avrupa Ligi Neftçi Bakü Galatasaray maç özeti videosu BURADA!
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