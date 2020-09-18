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- maçına corona şoku!

Son dakika corona virüsü haberleri... 'in 2. haftasında oynanacak - karşılaşmasına corona virüsü darbe vurdu. ekibinde çok sayıda futbolcunun test sonuçları pozitif çıktı ve kafile 'a gelemedi.

Giriş Tarihi: 18.9.2020 16:28 Son Güncelleme: 18.9.2020 17:05 ABONE OL
Beşiktaş - Antalyaspor maçına corona şoku!

FRAPORT TAV Antalyaspor kafilesi bir çok futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yarın oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitmedi. Kırmızı beyazlılar, öğleden sonra yapılan ikinci testin sonucunu bekliyor.

Fraport TAV Antalyaspor, yarın oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitme hazırlığı yaparken koronavirüs şoku yaşadı. Kırmızı beyazlı takım sabah antrenmanın ardından yolculuk için hazırlandığı süreçte dün yapılan test sonuçları geldi. Takımda bir çok oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kırmızı beyazlıların uçakla saat 15.00'da İstanbul'a yapacağı yolculuk iptal edildi. Tesislerde yeniden test olan futbolcular ve teknik heyet sonuçları bekliyor.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, iki gün önce Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilere koronavirüse yönelik tedbirlere çok dikkat ettiklerini belirterek, 'Yaşamak zorundayız' demişti.

Pozitifli futbolcu sayısının 14'ün üzerinde olması durumunda maçın ertelenme ihtimali gündeme gelecek.

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Beşiktaş - Antalyaspor maçına corona şoku!
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