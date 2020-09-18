Son dakika: Beşiktaş Gökhan Töre'yi TFF'ye bildirdi!

Sezona Trabzonspor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, son olarak eski futbolcularından Gökhan Töre ile anlaşmaya varmıştı. Kartal, bu transferi resmen TFF'ye bildirdi ve Gökhan Töre'nin lisansı çıkartıldı.
Geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, yeniden Beşiktaş'a döndü. Siyah-beyazlıların transferini TFF'ye bildirdiği ve lisansını çıkarttığı 28 yaşındaki kanat oyuncusu, görev verilmesi halinde Antalyaspor'a karşı forma giyebilecek.