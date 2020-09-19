Beşiktaş sahasında puan bıraktı! Beşiktaş 1-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahası Vodafone Park'ta Antalyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadele, her iki yarıda gelen karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

Beşiktaş ilk yarıyı 33. dakikada Cyle Larin'in golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran konuk ekip, 85. dakikada Gökdeniz'in ayağından bulduğu golle skorda dengeyi sağladı: 1-1. Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u deplasmanda devirip sezona galibiyetle başlayan Kartal, bu sonuçla puanını 4'e çıkarırken, Antalyaspor da puanını 4'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR...

9'uncu dakikada N'Sakala'nın pasıyla sol kanattan çizgiye inen Boyd'un ortasında ceza sahası içinde müsait durumdaki Dorukhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

26'ncı dakikada Antalyaspor'un çıkarken yaptığı hata sonrasında topla buluşan Hasic'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Orta alanda topla buluşan Atiba'nın attığı uzun topta Necip, kafayla topu içeri çevirdi. Arka direğe hareketlenen Larin, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

59'uncu dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Amilton ortasını yaptı. Beşiktaş savunmasında N'Sakala'nın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası çizgisinde Bünyamin'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ersin topun sahibi oldu.

75'inci dakikada sol kanatta rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren Boyd, müsait durumdaki Larin'in gördü. Larin'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Boffin topu kornere çeldi.

84'üncü dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Mensah'ın ortasında ceza sahası içinde müsait durumdaki Vida'nın kafa vuruşunda top auta gitti.

85'inci dakikada skora denge geldi. Fredy'nin pasıyla savunma arkasına Gökdeniz Bayrakdar, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

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