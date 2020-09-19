Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş sahasında puan bıraktı! Beşiktaş 1-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

sahasında puan bıraktı! Beşiktaş 1-1 | MAÇ SONUCU

'in 2. haftasında sahasında ile karşılaştı. Mücadele, 1-1 sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Beşiktaş'ın golü Larin'den gelirken Antalyaspor'un golünü ise Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Bu sonuçla iki takım da 2. hafta sonunda puanını 4'e çıkarttı.

Giriş Tarihi: 19.9.2020 17:48 Son Güncelleme: 20.9.2020 00:16 ABONE OL
Beşiktaş sahasında puan bıraktı! Beşiktaş 1-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahası Vodafone Park'ta Antalyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadele, her iki yarıda gelen karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

Beşiktaş ilk yarıyı 33. dakikada Cyle Larin'in golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran konuk ekip, 85. dakikada Gökdeniz'in ayağından bulduğu golle skorda dengeyi sağladı: 1-1. Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u deplasmanda devirip sezona galibiyetle başlayan Kartal, bu sonuçla puanını 4'e çıkarırken, Antalyaspor da puanını 4'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR...
9'uncu dakikada N'Sakala'nın pasıyla sol kanattan çizgiye inen Boyd'un ortasında ceza sahası içinde müsait durumdaki Dorukhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

26'ncı dakikada Antalyaspor'un çıkarken yaptığı hata sonrasında topla buluşan Hasic'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Orta alanda topla buluşan Atiba'nın attığı uzun topta Necip, kafayla topu içeri çevirdi. Arka direğe hareketlenen Larin, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

59'uncu dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Amilton ortasını yaptı. Beşiktaş savunmasında N'Sakala'nın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası çizgisinde Bünyamin'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ersin topun sahibi oldu.

75'inci dakikada sol kanatta rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren Boyd, müsait durumdaki Larin'in gördü. Larin'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Boffin topu kornere çeldi.

84'üncü dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Mensah'ın ortasında ceza sahası içinde müsait durumdaki Vida'nın kafa vuruşunda top auta gitti.

85'inci dakikada skora denge geldi. Fredy'nin pasıyla savunma arkasına Gökdeniz Bayrakdar, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 19-20 Eylül 2020 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi, yasaklar geri mi geliyor?
Son Dakika: Müge Anlı'daki Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayında çok önemli gelişme! Ümitcan Uygun'un ailesi tarafından hedef gösterilen Müge Anlı'dan ilk açıklama
Son dakika! Corona virüs ile ilgili güzel gelişme! Mutasyona uğrama hızı düştü...
Altın fiyatları son dakika | Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi, yükselecek mi? İşte 19 Eylül 2020 rakamları!
Son dakika haberi: Ümit Can Uygun'un annesinin şüpheli ölümünde flaş gelişme! Müge Anlı canlı yayınında kritik ihbarlar!
Son Dakika Haberi | Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheli ismin annesi intihar mı etti, öldürüldü mü? Ümit Can Uygun'un annesinin ölümünü parmak izi çözecek!
SON DAKİKA HABER | İlkokul - Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül Pazartesi okullar açılacak mı, kaçıncı sınıflar okula gidecek?
Müge Anlı yanındayız! Sosyal medyadan destek mesajları yağdı…
Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 19 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte corona virüs aşısının kullanılmaya başlanacağı tarih
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş sahasında puan bıraktı! Beşiktaş 1-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA