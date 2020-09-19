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- maçında 11'ler belli oldu!

'in ilk haftasında 'u deplasmanda deviren , sahasında 'u ağırlıyor. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 19.9.2020 17:48 Son Güncelleme: 19.9.2020 18:05 ABONE OL
Beşiktaş - Antalyaspor maçında 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'u deplasmanda deviren Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Mücadele öncesi siyah beyazlıların 11'i belli oldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR KARŞILAŞMASINDA 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Mensah, Boyd, Hasic, Larin
Antalyaspor: Boffin, Eren, Veysel, Kudriashov, Doğukan, Nuri, Fredy, Amilton, Hakan, Bünyamin, Jahovic


BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Antalyaspor maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Bu sezon Vodafone Park'ta oynanacak ilk maç olan Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

KARTAL'DA 4 EKSİK
Süper Lig'e deplasmandaki 3-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, yeni sezonun ilk iç saha maçına Antalyaspor karşısında çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup ve Kevin N'Koudou'nun yanı sıra yeni transferler Josef de Souza ve Montero forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu mücadelede de takımının başında sahada olamayacak ve siyah-beyazlıların başında Yardımcı Antrenör Murat Şahin olacak.

2 MAÇTIR KAYBEDİYOR
Sezon başında hazırlık maçında Antalyaspor'u 3-0'la geçen Beşiktaş, lig maçlarında ise rakibine son 2 iç saha karşılaşmasında mağlup oldu. Şenol Güneş'in takımın başında olduğu 2018-2019 sezonunda Antalyaspor'a sahasında 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da rakibine 2-1 kaybetti. 2 takım bugüne kadar 56 kez karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmalarda Beşiktaş 39 galibiyet aldı. 9 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Antalyaspor 8 karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrıldı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan mücadelelerde ise siyah-beyazlılar 22 kez kazanırken 3 mücadelede eşitlik bozulmadı. Antalyaspor, 2'si son 2 sezonda olmak üzere toplamda 3 kez kazanmayı başardı. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

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Beşiktaş - Antalyaspor maçında 11'ler belli oldu!
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