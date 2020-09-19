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'nin eski yıldızı Ankaragücü'nde!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 'un yeni takımı belli oldu. Transfer çalışmalarını sürdüren , Fenerbahçe’den ayrılan Alper Potuk ile 2 yıllığına anlaştı. İşte detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 19.9.2020 18:21 ABONE OL
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alper Potuk Ankaragücü'nde!
Transfer çalışmalarını sürdüren MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk ile 2 yıllığına anlaştı.

Başkent ekibinin Beştepe Tesisleri'nde yapılan imza töreninde Başkan Fatih Mert, yapılan transferlerle MKE Ankaragücü'nün daha da güçlendiğini ifade ederek Alper Potuk transferinin camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Asırlık çınar MKE Ankaragücü'nde olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Alper Potuk, "Takım arkadaşlarımızla birlikte Ankaragücü'nü hep beraber daha iyi yerlere taşıyacağız" dedi.

Tesislerde düzenlenen imza törenine Başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen 29 yaşındaki oyuncu Alper Potuk, orta saha mevkisinde görev yapıyor.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alper Potuk Ankaragücü'nde!
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