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Son dakika: - maçında 11'ler belli oldu!

'in ikinci haftası dev bir maça sahne oluyor. Son şampiyon evinde daha önceki iki sezonun şampiyonu 'ı konuk ediyor. 'ın yöneteceği maç nefesleri kesecek. Karşılaşma öncesi iki takımın 11'i de belli oldu. Sarı-kırmızılılarda eski takımına karşı forma giyecek.

Giriş Tarihi: 20.9.2020 17:45 Son Güncelleme: 20.9.2020 17:58 ABONE OL
Son dakika: Başakşehir - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in ikinci haftası dev bir maça sahne oluyor. Son şampiyon Başakşehir evinde daha önceki iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ı konuk ediyor. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maç nefesleri kesecek. Karşılaşma öncesi iki takımın 11'i de belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan eski takımına karşı forma giyecek.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Edin Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao

ARDA TURAN ESKI TAKIMINA KARŞI

Yaz transfer döneminde G.Saray'a dönen yıldız futbolcu Arda Turan, Başakşehir maçında eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek. 33 yaşındaki futbolcu, Barcelona'da oynadığı dönemde 2018 yılının ocak ayında turuncu-lacivertlilere transfer olmuştu. Başarılı futbolcu geçtiğimiz ocak ayında da Başakşehir'den ayrılmıştı.

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Son dakika: Başakşehir - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu!
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