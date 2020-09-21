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'de yeniler sahada! İşte Fenerbahçe - maçı 11'leri

'in ikinci haftasında sahasında ligin yeni takımlarından 'u konuk edecek. İlk hafta sarı-lacivertliler deplasmanından galibiyet çıkartırken, konuk Hatayspor ise evinde son şampiyon 'i devirmişti. Bu zorlu maç öncesi iki takımın 11'leri de netleşirken, Fenerbahçe'de yeni transferler sahada olacak...

Giriş Tarihi: 21.9.2020 00:35 ABONE OL
Fenerbahçe'de yeniler sahada! İşte Fenerbahçe - Hatayspor maçı 11'leri

Sezona yönetiminde ve yepyeni bir kadroyla giren , 'in 2. haftasında bugün 20.00'de ligin yeni ekiplerinden Atakaş 'u konuk edecek.

Fenerbahçe'de yeniler sahada! İşte Fenerbahçe - Hatayspor maçı 11'leri

İlk hafta 'u deplasmanda geriden gelerek mağlup eden ve sezona iyi giren Kanarya, ilk iç saha maçına çıkacak. Ülker Stadı'ndaki mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak.

Fenerbahçe'de yeniler sahada! İşte Fenerbahçe - Hatayspor maçı 11'leri

Sarı-lacivertliler, ilk hafta son şampiyon 'i 2-0 mağlup eden engelini de aşarak 2 maçta 6 puana ulaşmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de yeniler sahada! İşte Fenerbahçe - Hatayspor maçı 11'leri

YENİLER İLK KEZ SAHNE ALIYOR

Sarı-lacivertlilerde maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Hatayspor, karşısında yeni transferlerin ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe'de yeniler sahada! İşte Fenerbahçe - Hatayspor maçı 11'leri

İlk maçta sonradan oyuna giren Enner Valencia ile ve geçtiğimiz hafta takıma katılan Marcel Tisserand'ın ilk 11'de şans bulacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de yeniler sahada! İşte Fenerbahçe - Hatayspor maçı 11'leri

Sakatlığını atlatan Mert Hakan da ilk kez resmi bir maçta sarı-lacivertli formayı sırtına geçirecek.

Fenerbahçe'de yeniler sahada! İşte Fenerbahçe - Hatayspor maçı 11'leri

Tisserand'ın partneri olarak Serdar ile Lemos arasında kalan 'un, tercihini Serdar'dan yana kullanacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de yeniler sahada! İşte Fenerbahçe - Hatayspor maçı 11'leri

MUHTEMEL 11'LER

İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;

Fenerbahçe'de yeniler sahada! İşte Fenerbahçe - Hatayspor maçı 11'leri

FENERBAHÇE

ALTAY GÖKHAN TISSERAND SERDAR CANER GUSTAVO M.HAKAN SOSA FERDi VALENCIA FREY

Fenerbahçe'de yeniler sahada! İşte Fenerbahçe - Hatayspor maçı 11'leri

HATAYSPOR

MUNIR YUSUF SANTOS POPOV MESUT AABID SACKEY SELIM GÖKHAN RIBEIRO DIOUF

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Fenerbahçe'de yeniler sahada! İşte Fenerbahçe - Hatayspor maçı 11'leri
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