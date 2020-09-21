Fenerbahçe'de yeniler sahada! İşte Fenerbahçe - Hatayspor maçı 11'leri

Sezona Erol Bulut yönetiminde ve yepyeni bir kadroyla giren Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında bugün 20.00'de ligin yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
İlk hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda geriden gelerek mağlup eden ve sezona iyi giren Kanarya, ilk iç saha maçına çıkacak. Ülker Stadı'ndaki mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak.
Sarı-lacivertliler, ilk hafta son şampiyon Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Hatayspor engelini de aşarak 2 maçta 6 puana ulaşmayı hedefliyor.
YENİLER İLK KEZ SAHNE ALIYOR
Sarı-lacivertlilerde Hatayspor maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Hatayspor, karşısında yeni transferlerin ilk 11'de yer alması bekleniyor.
İlk maçta sonradan oyuna giren Enner Valencia ile Jose Sosa ve geçtiğimiz hafta takıma katılan Marcel Tisserand'ın ilk 11'de şans bulacağı ifade edildi.
Sakatlığını atlatan Mert Hakan da ilk kez resmi bir maçta sarı-lacivertli formayı sırtına geçirecek.
Tisserand'ın partneri olarak Serdar ile Lemos arasında kalan Erol Bulut'un, tercihini Serdar'dan yana kullanacağı belirtildi.
MUHTEMEL 11'LER
İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;
FENERBAHÇE
ALTAY GÖKHAN TISSERAND SERDAR CANER GUSTAVO M.HAKAN SOSA FERDi VALENCIA FREY
HATAYSPOR
MUNIR YUSUF SANTOS POPOV MESUT AABID SACKEY SELIM GÖKHAN RIBEIRO DIOUF