Galatasaray'ın hedefi Inter'den Asamoah

Yaz transfer sezonunda adı sıkça Galatasaray ile anılan Kwadwo Asamoah, artık sarı kırmızılılara çok daha yakın... İtalyan basını, konu ile ilgili sürpriz bir habere imza attı.

Buna göre Ganalı futbolcu, kısa süre içerisinde Inter'den ayrılabilir. İtalyan kulübünün yetkilileri, Asamoah'ın sürekli yaşadığı sakatlıklardan dolayı form tutamadığını düşünüyor ve oyuncuyu gönermek istiyor.

MAAŞI SORUN

Asamoah, şu anda Inter'den yıllık 3 milyon euro kazanıyor. Inter bu miktarı Asamoah ile görüşecek ancak kendisine talip olan takımlar 3 milyon euronun yanına dahi yanaşmıyor.

Öte yandan yıldız futbolcu ile Galatasaray'ın yanı sıra bir dizi Alman kulübü, ile Crotone ve Benevento ilgileniyor.

Galatasaray orta sahasına tanıdık isim!