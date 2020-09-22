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'ın hedefi Inter'den Asamoah

Son dakika transfer haberleri... Nagatomo sonrası Saracchi'nin sol bek pozisyonunda yalnız kalması ve Uruguaylı yıldızın sakatlığı sonrası bu bölge için transfer arayışlarına devam eden sarı kırmızılı takım, Inter'in yıldızını gözüne kestirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.9.2020 17:54 Son Güncelleme: 22.9.2020 17:55 ABONE OL
Galatasaray'ın hedefi Inter'den Asamoah

Yaz transfer sezonunda adı sıkça Galatasaray ile anılan Kwadwo Asamoah, artık sarı kırmızılılara çok daha yakın... İtalyan basını, konu ile ilgili sürpriz bir habere imza attı.

Buna göre Ganalı futbolcu, kısa süre içerisinde Inter'den ayrılabilir. İtalyan kulübünün yetkilileri, Asamoah'ın sürekli yaşadığı sakatlıklardan dolayı form tutamadığını düşünüyor ve oyuncuyu gönermek istiyor.

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Asamoah, şu anda Inter'den yıllık 3 milyon euro kazanıyor. Inter bu miktarı Asamoah ile görüşecek ancak kendisine talip olan takımlar 3 milyon euronun yanına dahi yanaşmıyor.

Öte yandan yıldız futbolcu ile Galatasaray'ın yanı sıra bir dizi Alman kulübü, ile Crotone ve Benevento ilgileniyor.

Galatasaray orta sahasına tanıdık isim!

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Galatasaray'ın hedefi Inter'den Asamoah
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