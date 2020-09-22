Son dakika: Trabzonspor Sörloth'u KAP'a bildirdi

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dakika: Sörloth'u 'a bildirdi

dakika haberleri... Trabzonspor, için Alman ekibi ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Buna göre Leipzig, Sörloth için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu bedel Norveçli yıldızın bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace ile yarı yarıya paylaşılacak.

Giriş Tarihi: 22.9.2020 15:45 Son Güncelleme: 22.9.2020 16:02 ABONE OL

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Crystal Palace'tan kiraladığı Sörloth'un yeni adresi Leipzig oldu.

Bir süredir bordo-mavili takımda krize neden olan Norveçli yıldızın durumu çözüme kavuştu. Karadeniz ekibi, Alman takımı Leipzig ve Sörloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, yıldız ismin transferi için Leipzig ile anlaştığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Borsaya yapılan açıklamaya göre Sörloth için 20 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Anlaşmada bir takım bonus maddeleri de yer aldı.

Bordo-mavili ekip, 24 yaşındaki futbolcu için yapılan tüm ödemelerin İngiliz ekibi Crystal Palace ile yarı yarıya paylaşılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, Kulübümüze, Alexander Sorloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.

1-Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000.-EUR ödenecektir.

2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000.-EUR bonus ödenecektir.

3-Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20 si kulübümüze ödenecektir.

4-Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.

Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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Son dakika: Trabzonspor Sörloth'u KAP'a bildirdi
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