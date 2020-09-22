VakıfBank'ta 9 pozitif vaka!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin corona virüs testi pozitif çıktı. Kulüpteki pozitif vaka sayısı 9'a yükseldi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "A Takım Voleybol Takımımızın sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için dün gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde altı sporcumuzun ve iki teknik ekip üyemizin sonucu pozitif çıkmıştır. Kulübümüzdeki pozitif vaka sayısı dokuza yükselmiştir. Gerekli izolasyon tedbirleri alınmış ve tedavi sürecine başlanmıştır." denildi.