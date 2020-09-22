Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri VakıfBank'ta 9 pozitif vaka!

'ta 9 pozitif vaka!

Takımı'nda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin corona virüs testi pozitif çıktı. Kulüpteki pozitif vaka sayısı 9'a yükseldi.

Giriş Tarihi: 22.9.2020 14:31 Son Güncelleme: 22.9.2020 14:39 ABONE OL
VakıfBank'ta 9 pozitif vaka!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin corona virüs testi pozitif çıktı. Kulüpteki pozitif vaka sayısı 9'a yükseldi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "A Takım Voleybol Takımımızın sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için dün gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde altı sporcumuzun ve iki teknik ekip üyemizin sonucu pozitif çıkmıştır. Kulübümüzdeki pozitif vaka sayısı dokuza yükselmiştir. Gerekli izolasyon tedbirleri alınmış ve tedavi sürecine başlanmıştır." denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

DİKKAT | Uzmanlardan flaş corona araştırması! Corona virüsü belirtileri gün gün bu semptomları gösteriyor!
Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un intiharı hakkında son dakika gelişmesi! Başkent Ankara'da ölü bulunmuştu...
Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru detayları...Acun Ilıcalı'nın bilgisayar kampanyasına nasıl başvuru yapılır, şartları neler ve SMS numarası kaç?
MEB'den son dakika açıklaması geldi! Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 8. 9. ve 12. sınıflar okula ne zaman gidecek, okullar açılacak mı?
SON DAKİKA HABERİ - Altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
SON DAKİKA | 21 Eylül Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!
Güzel oyuncu Özge Özpirinççi yeni imajı ile hayran bıraktı... Özge Özpirinççi yeni saçları için "Yıllardır beklediğim değişim..." dedi...
Son dakika haberi: Konya'da öldürülen Hatice Çiftçi'nin katilinden kan donduran itiraflar! İki kişiye daha tecavüz etti...
E Nabız ile koronavirüs test sonucu sorgulama! Corona virüs test sonuçları nasıl öğrenilir?
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olan iller listesi: Son dakika açıklaması - 65 yaş üstü kısıtlama olan iller hangileri?
Sevdiğiniz gıdaları çöpe gitmeden uygun fiyata alın
Sevdiğiniz gıdaları çöpe gitmeden uygun fiyata alın
ARKADAŞINA GÖNDER
VakıfBank'ta 9 pozitif vaka!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA