Fenerbahçe'de yeni transferin emojisi belli oldu!

PEROTTI GELİNCE GARRY 'KESİN' GİDECEK!

Diego Perotti'nin gelişiyle birlikte Garry Rodrigues ile de kesin olarak yollar ayrılacak. Olympiakos ile Garry Rodrigues konusunda her konuda anlaşan Fenerbahçe, böylece sol kanadı Emre Belözoğlu'nun istediği Perotti ile doldurmuş olacak.