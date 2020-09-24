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'de yeni transferin emojisi belli oldu!

Son dakika haberleri | Transfer sezonunun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Samatta'yı kadrosuna katarken, bu transfer duyurusunda uçak emojisi kullanılmıştı. Kanarya'nın yeni transferinin de emojisi belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.9.2020 21:30 Son Güncelleme: 24.9.2020 21:31 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'de yeni transferin emojisi belli oldu!

, özellikle 'nun çok istediği ve beğendiği için imza aşamasına geldi. Arjantinli Diego Perotti, Mbwana Samatta'dan sonra açıklanacak olacak.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de yeni transferin emojisi belli oldu!

Roma ile uzun süredir pazarlık masasında olan , 32 yaşındaki Arjantinli yıldız için İtalyanlar'ı ikna etmeyi başardı. 3 milyon euro'luk bonservis talebini aşağı çekmeye başaran Fenerbahçe, Perotti ile de el skıştı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de yeni transferin emojisi belli oldu!

, Roma'dan ayrılmak isteyen ve yeniden önplanda görüneceği bir rolde yer alacak olmaktan ötürü mutlu olan Perotti, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve bonuslarla birlikte maksimum 2.5 milyon euro ücret alacak.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de yeni transferin emojisi belli oldu!

EMOJİSİ DE BELLİ!

Geçen sezondan beri transferlerini sosyal medyada emojiyle açıklayan , güneş emojisiyle açıklaması bekleniyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de yeni transferin emojisi belli oldu!

Perotti için güneş emojisinin kullanılma sırrı ise oyuncunun Arjantinli olması ve Arjantin bayrağının ortasında 'güneş' olması.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de yeni transferin emojisi belli oldu!

PEROTTI GELİNCE GARRY 'KESİN' GİDECEK!

'nin gelişiyle birlikte ile de kesin olarak yollar ayrılacak. ile Garry Rodrigues konusunda her konuda anlaşan , böylece sol kanadı 'nun istediği Perotti ile doldurmuş olacak.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de yeni transferin emojisi belli oldu!

MAÇ BAŞINA 0.42 GOLE ETKİ

Kariyerinde Sevilla, ve Genoa formaları da giyen Perotti, 2016 yazında 9 milyon euro bonservis karşılığı Roma'ya oldu.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de yeni transferin emojisi belli oldu!

5 kez Arjantin mili takım formasını giyen Perotti, Roma'da 138 maça çıktı ve 32 gol atıp 26 asist yaptı.

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Fenerbahçe'de yeni transferin emojisi belli oldu!
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