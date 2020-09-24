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Fransız basınına konuştu! "'ye gitmek istiyorum"

Son dakika haberleri | 'in 3. haftasında ile oynanacak derbi maçına hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Samatta transferini tamamlayan sarı-lacivertlilerin bir golcü daha alması beklenirken, sürpriz bir isimden flaş bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 18:54 Son Güncelleme: 24.9.2020 18:55 ABONE OL
Transferde son dakika: Fransız basınına konuştu! Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum

Mbwana Samatta'nın transferini bitirerek kadrosunu güçlendiren 'de santrfor arayışları sürüyor.

Transferde son dakika: Fransız basınına konuştu! Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum

Sarı-lacivertliler, Ze Luis ile temaslarını sürdürürken genç golcü Mostafa Mohamed'i gündemine aldı.

Transferde son dakika: Fransız basınına konuştu! Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum

Zamalek forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, Kanarya'nın ilgisini doğrularken, bu transferin gerçekleşmesini istediğini belirtti.

Transferde son dakika: Fransız basınına konuştu! Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum

"BU BÜYÜK KULÜBE KATILMAK İSTİYORUM"

'a konuşan genç golcü, 'nin kendisi için Zamalek'e 2.5 milyon euroluk teklif yaptığının söylenmesi üzerine şunları söyledi;

Transferde son dakika: Fransız basınına konuştu! Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum

"Evet, doğru. beni istiyor. Bu büyük kulübe katılmak istiyorum. Neredeyse 23 yaşındayım ve benim için bir adım atarak Avrupa'ya gitme zamanı. 'dan ayrılmak istiyorum"

Transferde son dakika: Fransız basınına konuştu! Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum

En kısa zamanda 'ye gelmek istediğini belirten genç futbolcu, "En kısa zamanda Türkiye'ye gelmek ve bu harika ligde gelişmek istiyorum. Sadece işimi yapmak istiyorum" ifadesini kullandı. (Fotomaç)

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Fransız basınına konuştu! "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum"
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