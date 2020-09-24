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3. ön eleme turunda temsilcimiz , sahasında Hırvatistan ekibi Haduk Split'i konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan eşleşmede mücadeleden galip olarak ayrılan taraf, play-off turuna yükselecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylar sabah.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 24.9.2020 19:47 Son Güncelleme: 24.9.2020 22:14 ABONE OL
Galatasaray - Hajduk Split | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 3. eleme turunda Hırvatistan takımlarından Hajduk Split ile karşı karşıya geliyor. Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, tek maçlı eleme sistemine tabii tutulacak. Bu mücadeleyi kazanan taraf, adını paly-off turuna yazdıracak. Bir önceki turda Azerbaycan temsilcisi Netfçi Bakü deplasmanından galibiyetle dönen sarı-kırmızılılar, 3. elemeyi de geçerek play-off'a çıkmayı hedefliyor. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Emre Akbaba, Marcelo Saracchi ve uzun bir süredir tedavi gören Fernando Muslera bu maçta forma giyemiyor.



İLK 11'LER
GALATASARAY: Fatih, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Ömer, Etebo, Taylan, Feghouli, Babel, Diagne.

HAJDUK SPLIT: Posavec, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos.

FATİH TERİM: MAÇI ÇOK ÖNEMSİYORUM
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split maçını önemli gördüklerini ve sahaya diri bir kadroyla çıkacaklarını dile getirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, Avrupa Ligi'ne önem verdiğini belirterek, "Ben Avrupa ya da dünyada yapılacak her maça büyük önem veriyorum. Şimdi bizim için en önemli maç yarınki (bugünkü) maçtır. Perşembe ve pazar günü oynayan bazı arkadaşlarımızın daha iyi randıman verebilmeleri için dinlenmeleri gerekiyor. Bunun hesabı içerisindeyim. Yoksa çıkaracağım takım ne Medipol Başakşehir ne Neftçi ne de Gaziantep FK maçındaki takım olacak. Bunu doğru orantılamamız lazım. Maçı çok önemsiyorum, daha diri ve hesaplamalarda aynı iş gücü düşmesi planlanan bir kadro da çıkabilir. Açıkçası burayı geçip, sonra dışarıda oynayacağımız diğer eleme maçında grupları arayacağız" diye konuştu.

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Galatasaray - Hajduk Split | CANLI
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