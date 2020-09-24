Galatasaray play - off'ta! Galatasaray 2-0 Hajduk Split | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 3. eleme turunda Hırvatistan takımlarından Hajduk Split ile karşı karşıya geldi. Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz düzenlenen müsabakayı 2-0 kazanan Cimbom, play-off turuna yükseldi. Sarı-kırmızılı takıma turu getiren golleri Younes Belhanda ve Ryan Babel kaydetti.

MARCAO ALKIŞ TOPLADI!

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Yıldız futbolcu savunmada yaptığı kritik hamlelerin yanı sıra Babel'in attığı golde asisti yapan isim oldu.

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ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Sezona galibiyetlerle başlayan Galatasaray, bu istatistiğini Hajduk Split karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Hırvat ekibi mağlup ederek bu sezonki 4. resmi karşılaşmasından da zaferle çıktı. Cimbom, Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i, Avrupa'da Neftçi Bakü'yü mağlup etmişti.

Galatasaray oynadığı 4 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Gyurcso'nun kullandığı serbest vuruşta Juric'in yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

21'inci dakikada Gyurcso'nun sol kanattan içeri kestiği ortada Linnes'ten seken topa Jradi röveşata vuruşu yaptı, top dışarı çıktı.

26'ncı dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Marcao'nun yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.



52. dakikada sağ taraftan Linnes yerden içeri çevirdi. Penaltı noktası üzerinde Ömer Bayram Diagne'ye pasını aktardı. Diagne'nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Povasec'ten döndü. Dönen topa Diagne'nin tekrar yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

53. dakikada sağ taraftan Feghouli yerden arka direğe pasını verdi. Topla buluşan Babel'in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

65. dakikada Babel'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Etebo'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Posavec'te kaldı.

75. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Belhanda'nın ortasında kale önünde Diagne'nin düzelterek yaptığı röveşata vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Posavec kornere çeldi.

77. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Emre Taşdemir yerden içeriye ortasında kale önünde Belhanda'nın bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

86. dakikada Marcao'nun sol kanattan ceza sahası içine girip verdiği pasta kale önünde boş durumda bulunan Babel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0