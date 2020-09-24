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Transferde flaş gelişme: 'nin gözü Martins'te!

Transferin hızlı takımı , Samatta'nın ardından gözünü kanat transferine çevirdi. Sarı-lacivertlilerin hedefinde Portekiz ekibi Braga’da forma giyen sol kanat oyuncusu var.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 01:31 ABONE OL
Transferde flaş gelişme: Fenerbahçe'nin gözü Martins'te!

Fenerbahçe yeni bir yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen sol kanat oyuncusu Fabio Martins'i kiralamak için için yoğun çaba sarfediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un da bu oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi.

Futbola 2006 yılında Porto altyapısında başlayan 27 yaşındaki oyuncu 2013'te Desportivo Aves'e transfer oldu. 2014'te Braga B'ye 1 sezon sonra ise A takıma yükselen Fabio Martins, Paços Ferreira, Chaves ve Famalicao gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Martins'in günhncel piyasa değeri 7 milyon Euro. (Takvim)

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Transferde flaş gelişme: Fenerbahçe'nin gözü Martins'te!
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