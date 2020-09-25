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'a söz verdi!

3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi 'i 2-0'lık skorla kupa dışına iten 'da , maç sonunda Hajduk TV spikeri 'a söz verdi. İşte Arda Turan'ın sözleri...

Giriş Tarihi: 25.9.2020 20:19 ABONE OL
Arda Turan Mirta Surjak'a söz verdi!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray ile Hajduk Split karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 2-0 kazandı.

Mücadeleyi takip etmek için İstanbul'a gelen Hajduk TV spikeri Mirta Surjak, maçın ardından Arda Turan ile röportaj yaptı.

Hajduk Split ile değerlendirmelerde bulunan Arda Turan, "İyi oynadılar gerçekten, onları tebrik ediyorum. Genç takımlar, sisteme bağlı kaldılar. Gelecek için umut veren bir takım. Biz turu geçtiğimiz için mutluyuz, elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Hırvatistan'a daha önce hiç gitmediğini belirterek ziyaret sözü veren Turan, "Hırvatistan'a hiç gitmedim ama inşallah güzel günlerde bulunuruz. Söz veriyorum, Hırvatistan'a gideceğim." ifadelerini kullandı.

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Arda Turan Mirta Surjak'a söz verdi!
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