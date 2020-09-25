Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdular! Ocak ayında...

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'nin yeni transferini duyurdular! Ocak ayında...

Son dakika haberleri | Sezona yaptığı flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Samatta'yı kadrosuna katan için sürpriz bir iddia geldi. Yunan basınının haberine göre Kanarya, ocak ayında o ismi de kadrosuna katacak...

Giriş Tarihi: 25.9.2020 18:20 Son Güncelleme: 25.9.2020 18:21 ABONE OL
Transferde son dakika: Yeni transferi duyurdular! Ocak ayında...

, Mbwana Samatta'dan sonra ikinci forvet transferi için geri sayıma geçti.

Transferde son dakika: Yeni transferi duyurdular! Ocak ayında...

, Zu Lius için Porto ile anlaşma noktasına çok yaklaştı. , 'i Porto'dan 1 yıllık kiralama ve sonrasında şartlara bağlı olarak satına alma opsiyonu ile kadrosuna katmak istiyordu.

Transferde son dakika: Yeni transferi duyurdular! Ocak ayında...

Sarı lacivertli kulübün, harcama limitleri nedeniyle transferi şimdiden noktalayamadığı ancak hem Porto'yla hem de ile görüşmeleri sürdürdüğü biliniyor.

Transferde son dakika: Yeni transferi duyurdular! Ocak ayında...

, listesinin üst sıralarında yer alan ile uzun süre ilgilenmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

Transferde son dakika: Yeni transferi duyurdular! Ocak ayında...

Yaşanan bu gelişmenin ardından Yunan basını, konu ile ilgili özel bir haberi okuyucularıyla paylaşırken, tüm detayları ve Livaja - görüşmelerini paylaştı.

Transferde son dakika: Yeni transferi duyurdular! Ocak ayında...

Sportime.gr'nin konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde;

Transferde son dakika: Yeni transferi duyurdular! Ocak ayında...

"'nin yeni Sportif Direktörü yaklaşık iki ay önce Livaja ve menajeriyle birlikte masaya oturdu. Belözoğlu, oyuncunun durumunu sordu. Öte yandan Lemos'un da menajeri olan Vicenzo Cavaliere ile bu transfere ilişkin konuştu.

Transferde son dakika: Yeni transferi duyurdular! Ocak ayında...

O görüşmede Livaja'ya 2.2 milyon euro ve 1.5 milyon euro imza parası önerdiler. 'nin sunduğu teklifi veremiyordu. Hatta Fenerbahçe, oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmak istiyordu. Ancak bu olmadı ve tüm görüşmeler Temmuz 10 itibariyle durdu.

Transferde son dakika: Yeni transferi duyurdular! Ocak ayında...

Bunun ardından diğer orta saha adaylarına yöneldi ancak Livaja'ya 'Ocak ayından itibaren yeniden görüşeceğiz' dedi. Müzakerelerin durmasının ardından Fenerbahçe, Samatta'yı kadrosuna dahil ettiğini açıkladı."

Transferde son dakika: Yeni transferi duyurdular! Ocak ayında...

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

'nın ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdular! Ocak ayında...
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