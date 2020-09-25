Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdular! Ocak ayında...

O görüşmede Livaja'ya 2.2 milyon euro ve 1.5 milyon euro imza parası önerdiler. Fenerbahçe'nin sunduğu teklifi AEK veremiyordu. Hatta Fenerbahçe, oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmak istiyordu. Ancak bu olmadı ve tüm görüşmeler Temmuz 10 itibariyle durdu.