Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdular! Ocak ayında...

Kanarya, Zu Lius için Porto ile anlaşma noktasına çok yaklaştı. Fenerbahçe, Ze Luis'i Porto'dan 1 yıllık kiralama ve sonrasında şartlara bağlı olarak satına alma opsiyonu ile kadrosuna katmak istiyordu.
Sarı lacivertli kulübün, harcama limitleri nedeniyle transferi şimdiden noktalayamadığı ancak hem Porto'yla hem de Ze Luis ile görüşmeleri sürdürdüğü biliniyor.
Fenerbahçe, transfer listesinin üst sıralarında yer alan Marko Livaja ile uzun süre ilgilenmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Yunan basını, konu ile ilgili özel bir haberi okuyucularıyla paylaşırken, tüm detayları ve Livaja - Emre Belözoğlu görüşmelerini paylaştı.
Sportime.gr'nin konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde;
"Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Emre Belözoğlu yaklaşık iki ay önce Livaja ve menajeriyle birlikte masaya oturdu. Belözoğlu, oyuncunun durumunu sordu. Öte yandan Lemos'un da menajeri olan Vicenzo Cavaliere ile bu transfere ilişkin konuştu.
O görüşmede Livaja'ya 2.2 milyon euro ve 1.5 milyon euro imza parası önerdiler. Fenerbahçe'nin sunduğu teklifi AEK veremiyordu. Hatta Fenerbahçe, oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmak istiyordu. Ancak bu olmadı ve tüm görüşmeler Temmuz 10 itibariyle durdu.
Bunun ardından Fenerbahçe diğer orta saha adaylarına yöneldi ancak Livaja'ya 'Ocak ayından itibaren yeniden görüşeceğiz' dedi. Müzakerelerin durmasının ardından Fenerbahçe, Samatta'yı kadrosuna dahil ettiğini açıkladı."
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Marko Livaja'nın AEK ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor. (Fotomaç)