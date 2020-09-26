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1-2 Giresunspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 3. haftasında , Giresunspor'u konuk etti. Karşılaşmayı deplasman ekibi Giresunspor 2-1 kazandı.

Giriş Tarihi: 26.9.2020 21:57 Son Güncelleme: 26.9.2020 21:57 ABONE OL
Bursaspor 1-2 Giresunspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Bursaspor ile Giresunspor karşılaştı.

Giresunspor, deplasmanda geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43'te Sadi Karaduman ve 57'te Eren Tozlu attı.

Bursaspor'un golünü 16'da Burak Kapacak kaydetti.

Teknik direktör Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor, puanını 4'e yükseltti.

Mustafa Er'in çalıştırdığı Bursaspor ise 3 puanda kaldı.

Bursaspor: 1 - Giresunspor: 2

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Muhammet Yumak, Ferdi Karadoruk

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz (Dk. 72 İsmail Can Çavuşluk), Aykut Akgün, Onur Atasayar (Dk. 46 Vefa Temel), Burak Altıparmak, Recep Aydın (Dk. 72 Ramazan Keskin), Burak Kapacak (Dk. 84 Çağatay Yılmaz), Emirhan Aydoğan, Özer Hurmacı (Dk. 65 Batuhan Kör), Ali Akman

Giresunspor: Tolgahan Acar, Hayrullah Bilazer, Diarra, Sadi Karaduman, Hüsamettin Tut, Eren Tozlu (Dk. 78 Tavares), Nalepa, Mehmet Taş, Caner Hüseyin Bağ, Traore (Dk. 63 Serginho), Balde (Dk. 90 Yasin Özan)

Goller: Dk. 16 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 43 Sadi Karaduman, Dk. 57 Eren Tozlu (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Sadi Karaduman, Dk. 90 Mehmet Taş (Giresunspor), Dk. 46 Özer Hurmacı, Dk. 56 Burak Kapacak, Dk. 68 Burak Altıparmak (Bursaspor)

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Bursaspor 1-2 Giresunspor | MAÇ SONUCU
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