Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand'dan Galatasaray sözleri!

'nin yeni transferi 'dan sözleri!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin Wolfsburg'dan , derbisi hakkında açıklamalarda bulundu. Kongolu futbolcu derbide forma giymek istediğini söyledi. İşte Tisserand'ın sözleri...

Giriş Tarihi: 26.9.2020 20:25 Son Güncelleme: 26.9.2020 20:34 ABONE OL
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand'dan Galatasaray sözleri!

Marcel Tisserand, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. L'Equipe'ye konuşan başarılı savunma oyuncusu derbi maçında sahada olmak istediğini söylerken, camia için öneminin farkında olduklarını belirtti. İşte o açıklamalar...

Marcel Tisserand: Pandemi dolayısıyla dışarıda taraftarları göremedim ama imzadan sonra yoğun ilgilerini hissettim. Ne zaman sosyal medyaya baksam Fenerbahçeli taraftarların sevgisini görüyorum. Buraya geldiğim zaman, bana hemen Galatasaray ile olan rekabetten bahsettiler.

"TAKSİCİ GALATASARAY'I YENMEMİZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"
"Taksici Fenerbahçeliydi ve Galatasaray'ı mutlaka yenmemiz gerektiğini söyledi. Sportif Direktör, Başkan ve futbolcular bana derbiyi anlattılar. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi çok özel. Biraz Paris - Marsilya derbisi gibi. Çok özel ve çok farklı bir rekabet, bunu önceden de biliyordum. Taksici bana, 'İstediğin maçı kaybet ama Galatasaray'a karşı sakın kaybetme' dedi."

"Fenerbahçeli taraftarlar, tribünde olamasa bile kalpleriyle bu maçta bize destek olacaklarını söylediler."

"BİZİM İÇİN İNTİKAM MAÇI"
"Geçen sezon Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmiş. Bu maç bizim için kesinlikle intikam maçı olacak. Onları evlerinde yeneceğiz."

"GOMIS İLE KONUŞTUM..."
"Gomis arkadaşım, onunla konuştum. Bu maçın çok özel bir maç olduğunu ve yaşayınca anlayacağımı söyledi. Hafta boyunca taraftarlar sosyal medyadan desteklerini ilettiler. Bafe, maçtan önceki hazırlıkları ve atmosferin ne kadar olağanüstü olduğunu anlattı. Bu kez seyirci olmayacak ama sahada rekabet yine de üst düzeyde olacak."

"Bu maçın çok agresif olacağını ve tüm futbolcuların çok sert olacağını bekliyorum. Çünkü, bu çok büyük bir maç. Herkes diğer tüm maçlardan çok daha rekabetçi olacak. Tüm futbolcular bu maçın mutlaka kazanılması gerektiğini biliyor."

"BU MAÇTA OYNAMAK İSTİYORUM"
"Buraya henüz yeni geldim ama hazırım. Umarım, teknik direktörümüz beni ilk 11'de başlatır. Bu maçta oynamak istiyorum."

Fenerbahçe'den paylaşım geldi! Galatasaray derbisi... | İZLE

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! İstanbul'da hangi ilçeler depremde risk altında? Olası büyük İstanbul depremi öncesi deprem haritası yayınlandı!
Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi... Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 9,10,11 ve 12.sınıflar okula başlayacak mı?
Sergen Yalçın gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! İşte Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı aşkının belgesi...
BİM aktüel ürünler listesinde önümüzdeki hafta hangi ürünler var? BİM 2 Ekim 2020 yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Ziya Selçuk'tan son dakika okullar açıklaması geldi! 8. 9. ve 12. sınıflar okula ne zaman gidecek? 2020 Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?
Çağla Şıkel'den Türkan Şoray paylaşımı! Çağla Şıkel aynı podyumda yürüdüğü Türkan Şoray'a hayranlığını dile getirdi...
Son Dakika: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! 1 gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 25 Eylül bugün ne kadar?
Son dakika: İstanbul Bebek'teki ünlü mekanda skandal görüntüler! Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi...
SON DAKİKA HABERİ - Altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? 26 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı? 2020-2021 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand'dan Galatasaray sözleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA