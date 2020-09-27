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: Sorumlu benim özür diliyorum

'in 3. haftasında karşılaştığı 'a 4-1 mağlup olarak ağır bir yenilgi yaşayan 'ta , açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Teknik direktör benim, sorumlu benim. Bu ağır mağlubiyetin sorumlusu benim. Tekrardan söylüyorum, özür diliyorum taraftarlarımızdan" dedi.

Giriş Tarihi: 27.9.2020 19:03 Son Güncelleme: 27.9.2020 19:07 ABONE OL
Sergen Yalçın: Sorumlu benim özür diliyorum

Süper Lig'in 3. haftasında karşılaştığı Konyaspor'a 4-1 mağlup olarak ağır bir yenilgi yaşayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Teknik direktör benim, sorumlu benim. Bu ağır mağlubiyetin sorumlusu benim. Tekrardan söylüyorum, özür diliyorum taraftarlarımızdan" dedi.

Ağır bir mağlubiyet aldıklarını belirten Yalçın, "Öncelikle şunu söylemek lazım, ağır bir mağlubiyet aldık, hem oyunsal hem de skor anlamında bizim için gerçekten zor bir gün oldu bugün. Camiamızdan özür diliyoruz. Çok açıklama yapmak istemiyorum. Açıklama yaparsak sahanın içine, oyunculara gireceğim." diye konuştu.

Taraftarlardan yenilginin sorumlusu olarak özür dileyen Yalçın, "Teknik direktör benim, sorumlu benim. Bu ağır mağlubiyetin sorumlusu benim. Tekrardan söylüyorum, özür diliyorum taraftarlarımızdan." ifadelerini kullandı.

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Sergen Yalçın: Sorumlu benim özür diliyorum
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