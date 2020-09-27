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Son dakika: 'ta süresiz bırakıldı!

'de 'a farklı mağlup olan 'ta taşlar yerinden oynuyor. Bu mücadelede kadroya alınmayan , süresiz olarak bırakıldı. 32 yaşındaki futbolcu takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek.

Giriş Tarihi: 28.9.2020 00:15 Son Güncelleme: 28.9.2020 00:17 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ta Jeremain Lens süresiz kadro dışı bırakıldı!

Beşiktaş'ta Konyaspor karşısında alınan farklı mağlubiyet sonrası radikal kararlar alınmaya başlandı. Siyah-beyazlılarda Douglas ve Mirin'den sonra bir isim daha süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş idari ve teknik karar doğrultusunda Jeremain Lens'i süresiz kadro dışı bıraktı. Lens yarın itibariyle Douglas ve Mirin gibi A takımdan uzak antrenman yapacak.

LİSANSLARI DONDURULACAK!
Beşiktaş yönetimi Lens, Mirin ve Douglas takımdan ayrılmasa da lisanslarını dondurmayı planlıyor.

Josef'e geçici lisans çıkartılması durumunda Beşiktaş'ın yabancı futbolcu sayısı 13 olacak. Kalan 1 yabancı futbolcu hakkını santrafor transferinden yana kullanılacak.

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Son dakika: Beşiktaş'ta Jeremain Lens süresiz kadro dışı bırakıldı!
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