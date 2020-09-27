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Son dakika haberleri: sağ bek için transferi bitiriyor!

Son dakika haberleri... Transfer döneminde ve 'yi 'ye kaptıran transfer çalışmalarına devam ediyor. ve Lens gibi asıl görev yeri sağ bek olmayan isimleri burada görevlendiren , takıma sağ bek alınmasını istiyor. Beşiktaş bu bölge için girişimerini hızlandırırken transferde sona yaklaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.9.2020 13:39 Son Güncelleme: 27.9.2020 13:45 ABONE OL
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş sağ bek için transferi bitiriyor!

Yeni sezon öncesinde 'ün gönderilmesi ve Douglas Santos'un da kadro dışı bırakılmasının ardından 'da sağ bek krizi patlak vermişti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş sağ bek için transferi bitiriyor!

Bu bölge için ilk olarak 'i görevlendiren ancak Hollandalı oyuncunun performansından memnun kalmayan teknik ekip, ardından formayı 'a vermişti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş sağ bek için transferi bitiriyor!

Sağ bek olarak başladığı 2 maçta takımına 2 asistlik katkı yapan tecrübeli oyuncu, görevini başarıyla yapsa da teknik direktör 'ın isteği doğrultusunda sağ bek hattına takviye için çalışmalar hızlandı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş sağ bek için transferi bitiriyor!

Uzun süredir gündemde bulunan 'nin 'ye olması sonrasında yönetim, alternatif arayışlarına başladı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş sağ bek için transferi bitiriyor!

Çalışmalarını sürdüren İtalya Serie A ekibi Roma'nın 29 yaşındaki oyuncusu Davide Santon için yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş sağ bek için transferi bitiriyor!

OYUNCUYLA ANLAŞMA SAĞLANDI
Fanatik'in haberine göre Roma'yı satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle ikna eden ve oyuncuyla da menaceri aracılığıyla anlaşan , Vincent Aboubakar'ın transferi sonrasında 14'e çıkan yabancı oyuncu kontenjanını düşürüp, Santon'u yeni haftada kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş sağ bek için transferi bitiriyor!

Yönetim; Douglas, Mirin, Lens ve Larin gibi isimlerden en az 2'sini gönderip bir kontenjanı Santon'a, diğerini de yeni bir forvete harcamayı amaçlıyor.

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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş sağ bek için transferi bitiriyor!
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